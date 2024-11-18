Axios: разрешение на использование дальнобойных ракет Киеву дали три дня назад

Администрация президента США Джо Байдена довела до сведения Киева информацию о разрешении на использование ракет большой дальности около трех дней назад. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

О том, что Байден впервые санкционировал применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории, сообщили 17 ноября New York Times и Reuters. Источник Axios также утверждает, что мотивом решения Байдена было желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию.

«Американские чиновники надеются, что если северокорейские войска в Курске будут атакованы, Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию, и российское контрнаступление в Курске провалится», — отмечается в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в воскресенье заявил, что ключевым пунктом «победного плана» Киева, который он представил союзникам, являются «дальнобойные возможности» украинской армии. «Ракеты скажут сами за себя», — отметил он. Представитель Пентагона отказался комментировать этот вопрос, пишет издание.

Напомним, на днях представитель Госдепартамента США заявил, что северокорейские военные начали участвовать в боевых операциях в Курской области наряду с российскими вооруженными силами. До этого глава Пентагона Ллойд Остин сообщал о наличии доказательств отправки северокорейских войск в РФ. Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию «вбросами и шумихой». В конце октября, отвечая на вопрос о присутствии военнослужащих из КНДР в России, президент РФ Путин не стал опровергать информацию, а сказал: если «есть спутниковые снимки, говорящие, что в России находятся северокорейские войска», «значит, они что-то отражают».