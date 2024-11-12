Северная Корея ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией

Чуть ранее российский лидер допустил возможность проведения совместных военных учений с Северной Кореей в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда же он напомнил и о пункте договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, в котором говорится о взаимной военной помощи.

Сам договор, состоящий из 23 статей, был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года по итогам российско-корейских переговоров, в которых участвовал лично Путин. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что необходимость в новом договоре возникла из-за «глубокой эволюции геополитической обстановки в мире и регионе». Подписанный договор «не будет носить никакого конфронтационного характера <…>, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии».