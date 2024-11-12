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Политика Северная Корея ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией

Северная Корея ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией

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14 комментариев

Северная Корея ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом 12 ноября сообщает радио «Голос Кореи».

Лидер КНДР Ким Чен Ын подписал соответствующий указ 11 ноября. Согласно документу, Россия и Северная Корея обязуются незамедлительно оказывать друг другу военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Корейской Народно-Демократической Республикой, 9 ноября.

Чуть ранее российский лидер допустил возможность проведения совместных военных учений с Северной Кореей в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда же он напомнил и о пункте договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, в котором говорится о взаимной военной помощи.

Сам договор, состоящий из 23 статей, был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года по итогам российско-корейских переговоров, в которых участвовал лично Путин. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что необходимость в новом договоре возникла из-за «глубокой эволюции геополитической обстановки в мире и регионе». Подписанный договор «не будет носить никакого конфронтационного характера <…>, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии».

Ранее, отвечая на вопрос о присутствии военнослужащих из КНДР в России, Владимир Путин не стал опровергать появившуюся информацию об этом, а заявил: если «есть спутниковые снимки, говорящие, что в России находятся северокорейские войска», «значит, они что-то отражают».

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Северная Корея КНДР Договор о стратегическом партнерстве Россия Ким Чен Ын Путин
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Комментарии
14
Russomatroso
2 часа
Братушки...
Сила в Правде!!
2 часа
вот это рывок. радуйтесь россияне. хе-хе.
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