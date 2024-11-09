Путин подписал закон о ратификации договора с КНДР

Документ сначала был принят Госдумой РФ 24 октября этого года, а после одобрен Советом Федерации 6 ноября.

В документе содержится несколько положений, одно из которых предполагает помощь в случае агрессии одной стороны, в том числе военной, в отношении второй. Также РФ и КНДР обязуются не заключать соглашений с третьими государствами, направленных против политической, социальной, экономической и культурной систем одной из стран-участниц договора.