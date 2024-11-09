Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +5

2 м/c,

зап.

 772мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Как живут в Курске
Дом Радио
«Реакция» — арест Колесникова
Куда пойти на выходных
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Путин подписал закон о ратификации договора с КНДР

Путин подписал закон о ратификации договора с КНДР

645
1 комментарий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющим стратегическом партнерстве с Корейской Народной Демократической Республикой. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля.

Документ сначала был принят Госдумой РФ 24 октября этого года, а после одобрен Советом Федерации 6 ноября.

В документе содержится несколько положений, одно из которых предполагает помощь в случае агрессии одной стороны, в том числе военной, в отношении второй. Также РФ и КНДР обязуются не заключать соглашений с третьими государствами, направленных против политической, социальной, экономической и культурной систем одной из стран-участниц договора.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
264703271
8 минут
Добро пожаловать в новый Мир.
cron
3 минуты
Дедушка старый - ему всё равно. (c)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Новости компаний
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Новости компаний
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
ТОП 5
Новости компаний
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00
Дома, природа, люди на Царскосельских холмах: к зиме готовы
8 ноября, 18:00
Группа «Эталон» разработали и выложили в открытый доступ обучающий курс для проектировщиков
8 ноября, 17:00
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00