Путин подписал закон о ратификации договора с КНДР

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющим стратегическом партнерстве с Корейской Народной Демократической Республикой. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля.
Документ сначала был принят Госдумой РФ 24 октября этого года, а после одобрен Советом Федерации 6 ноября.
В документе содержится несколько положений, одно из которых предполагает помощь в случае агрессии одной стороны, в том числе военной, в отношении второй. Также РФ и КНДР обязуются не заключать соглашений с третьими государствами, направленных против политической, социальной, экономической и культурной систем одной из стран-участниц договора.
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