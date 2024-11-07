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Политика «Почему нет»: Путин — о военных учениях с Северной Кореей

«Почему нет»: Путин — о военных учениях с Северной Кореей

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8 комментариев

Президент России Владимир Путин допустил возможность проведения совместных военных учений с Северной Кореей в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» 7 ноября.

Российский лидер также напомнил о пункте договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, в котором говорится о взаимной военной помощи.

«Посмотрим, можем и учения проводить, почему нет, — сказал президент. — А там есть и статья четвертая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства».

Ранее, отвечая на вопрос о присутствии военнослужащих из КНДР в России, Владимир Путин не стал опровергать появившуюся информацию об этом, а заявил: если «есть спутниковые снимки, говорящие, что в России находятся северокорейские войска», «значит, они что-то отражают».

Напомним, договор между РФ и КНДР предусматривает, что при возникновении угрозы против одного из государств страны — участницы договора задействуют каналы для консультаций и согласования позиций по оказанию помощи друг другу. В случае вооруженного нападения на одну из сторон вторая обязуется помочь военным или иными способами.

Сам договор, состоящий из 23 статей, был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года по итогам российско-корейских переговоров, в которых участвовал лично Путин. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что необходимость в новом договоре возникла из-за «глубокой эволюции геополитической обстановки в мире и регионе». Подписанный договор «не будет носить никакого конфронтационного характера <…>, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии».

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Путин Валдай Учения КНДР Северная Корея
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Комментарии
8
Slava_Rossii2
57 минут
Какая дикость, он уже скатился до уровня Северной Кореи.
Policeman78
55 минут
Я купил журнал «Корея» — там тоже хорошо Там товарищ Ким Ир Сен, там то же, что у нас Я уверен, что у них то же самое — И всё идёт по плану.....
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