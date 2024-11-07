«Почему нет»: Путин — о военных учениях с Северной Кореей

Российский лидер также напомнил о пункте договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран, в котором говорится о взаимной военной помощи.

«Посмотрим, можем и учения проводить, почему нет, — сказал президент. — А там есть и статья четвертая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства».

Ранее, отвечая на вопрос о присутствии военнослужащих из КНДР в России, Владимир Путин не стал опровергать появившуюся информацию об этом, а заявил : если «есть спутниковые снимки, говорящие, что в России находятся северокорейские войска», «значит, они что-то отражают».

Напомним, договор между РФ и КНДР предусматривает, что при возникновении угрозы против одного из государств страны — участницы договора задействуют каналы для консультаций и согласования позиций по оказанию помощи друг другу. В случае вооруженного нападения на одну из сторон вторая обязуется помочь военным или иными способами .

Сам договор, состоящий из 23 статей, был подписан в Пхеньяне 19 июня 2024 года по итогам российско-корейских переговоров, в которых участвовал лично Путин. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что необходимость в новом договоре возникла из-за «глубокой эволюции геополитической обстановки в мире и регионе». Подписанный договор «не будет носить никакого конфронтационного характера <…>, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии».