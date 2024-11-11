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Финляндия Морякам в Финском заливе рекомендуют бумажные карты из-за помех GPS

Морякам в Финском заливе рекомендуют бумажные карты из-за помех GPS

1 865
19 комментариев

Финское морское пограничное управление порекомендовало морякам использовать в Финском заливе бумажные морские карты из-за сбоев в работе GPS.

Как говорится в отчете финского ведомства от 11 ноября, возмущения в работе спутниковой системы GPS затрагивают все движение судов в Финском заливе.

«Помехи могут проявляться как потеря данных о местоположении на GPS-устройствах судна, а также как исчезновение информации, зависящей от GPS-данных, например о курсе и скорости судна, с электронных навигационных приборов», — пояснили в береговой охране. Пограничная служба в связи с этим рекомендует всем находящимся на воде обеспечить навигацию более традиционными методами — с использованием морских карт.

В Финляндии не в первый раз жалуются на помехи в спутниковой навигации. Из-за этого возникали проблемы даже у самолетов. Глава МИД Элина Валтонен ранее возложила ответственность за сбои GPS в Балтийском регионе на Москву. Такое же мнение разделяют финские фермеры, которые жалуются на сбои сигнала GPS на участках, расположенных близко к границе с Россией. «Фонтанка» также рассказывала, что сложности возникают и по эту сторону границы — в том числе у петербуржцев.

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GPS-помехи Финский залив Моряки Карты
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Комментарии
19
Игорь Протасов
1 час
Разучились, халявщики, по солнцу и звёздам ориентироваться... так ведь ещё дедовский компас есть... Россия быстро вернёт вас в XVII век :-)
гастарбайтер
1 час
Вот вам смешно, а в сельском хозяйстве сейчас без GPS никак... Трактора, комбайны, дроны с удобрениями и гербицидами по спутнику работают... Такое впечатление, что в Кремле решили подленько нагадить финнам за вхождение в НАТО...
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