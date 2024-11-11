Морякам в Финском заливе рекомендуют бумажные карты из-за помех GPS

«Помехи могут проявляться как потеря данных о местоположении на GPS-устройствах судна, а также как исчезновение информации, зависящей от GPS-данных, например о курсе и скорости судна, с электронных навигационных приборов», — пояснили в береговой охране. Пограничная служба в связи с этим рекомендует всем находящимся на воде обеспечить навигацию более традиционными методами — с использованием морских карт.

В Финляндии не в первый раз жалуются на помехи в спутниковой навигации. Из-за этого возникали проблемы даже у самолетов. Глава МИД Элина Валтонен ранее возложила ответственность за сбои GPS в Балтийском регионе на Москву. Такое же мнение разделяют финские фермеры, которые жалуются на сбои сигнала GPS на участках, расположенных близко к границе с Россией. «Фонтанка» также рассказывала, что сложности возникают и по эту сторону границы — в том числе у петербуржцев.