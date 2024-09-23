В Финляндии — рост помех в спутниковой навигации. Больше всего страдают авиация и судоходство

В Финляндии отмечается рост помех в спутниковой навигации — особенно часто они возникают в прибрежных регионах и на востоке страны. Об этом 23 сентября пишет издание Yle со ссылкой на обновленную статистику Агентства транспорта и связи Traficom.

Среди отраслей, наиболее сильно затронутых проблемами с навигацией, называются авиация и судоходство — в наземных же службах ситуация остается стабильной.

По данным Traficom, последствия помех носят в основном кратковременный и ограниченный характер, а источник их «находится за пределами Финляндии».

