В Финляндии — рост помех в спутниковой навигации. Больше всего страдают авиация и судоходство

В Финляндии отмечается рост помех в спутниковой навигации — особенно часто они возникают в прибрежных регионах и на востоке страны. Об этом 23 сентября пишет издание Yle со ссылкой на обновленную статистику Агентства транспорта и связи Traficom.
Среди отраслей, наиболее сильно затронутых проблемами с навигацией, называются авиация и судоходство — в наземных же службах ситуация остается стабильной.
По данным Traficom, последствия помех носят в основном кратковременный и ограниченный характер, а источник их «находится за пределами Финляндии».
Россия напрямую в публикации не упоминается, хотя глава МИД Элина Валтонен ранее возложила на Москву ответственность за сбои работы GPS в Балтийском регионе. Такого же мнения и финские фермеры, которые жалуются на сбои в сигнале GPS на участках, расположенных неподалеку от границы с Россией. «Фонтанка» рассказывала, что от глушения сигнала страдают и россияне, в том числе петербуржцы.
По словам главы Traficom Яркко Сааримяки, ситуация с помехами является «исключительной».