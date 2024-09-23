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    В Финляндии — рост помех в спутниковой навигации. Больше всего страдают авиация и судоходство

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    В Финляндии отмечается рост помех в спутниковой навигации — особенно часто они возникают в прибрежных регионах и на востоке страны. Об этом 23 сентября пишет издание Yle со ссылкой на обновленную статистику Агентства транспорта и связи Traficom.

    Среди отраслей, наиболее сильно затронутых проблемами с навигацией, называются авиация и судоходство — в наземных же службах ситуация остается стабильной.

    По данным Traficom, последствия помех носят в основном кратковременный и ограниченный характер, а источник их «находится за пределами Финляндии».

    Россия напрямую в публикации не упоминается, хотя глава МИД Элина Валтонен ранее возложила на Москву ответственность за сбои работы GPS в Балтийском регионе. Такого же мнения и финские фермеры, которые жалуются на сбои в сигнале GPS на участках, расположенных неподалеку от границы с Россией. «Фонтанка» рассказывала, что от глушения сигнала страдают и россияне, в том числе петербуржцы.

    По словам главы Traficom Яркко Сааримяки, ситуация с помехами является «исключительной».

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    ФинляндияGPS-помехиСпутниковая навигацияАвиацияСудоходствоПроблемы
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