«Исключительная ситуация»: в Финляндии пожаловались на увеличение GPS-помех в районе Финского залива в начале осени

Случаи помех в работе GPS увеличились в начале осени текущего года в районе Финского залива. Об этом 16 сентября сообщает издание Yle со ссылкой на агентство транспорта и связи Traficom.



По словам главы агентства Яркко Сааримяки, ситуация с помехами является «исключительной». Агентство обратилось к владельцам судов с просьбой сообщать о помехах на всех водных участках и рекомендовало им иметь при себе морские карты.

Несмотря на то, что электронные навигаторы используются сейчас даже на небольших судах, они не заменят навыки навигации в непредвиденных ситуациях, отмечает Traficom.

Глава МИД Элина Валтонен ранее возложила на Россию ответственность за сбои работы GPS в балтийском регионе. Такого же мнения и финские фермеры, которые жалуются на сбои в сигнале GPS на участках, расположенных неподалеку от границы с Россией. «Фонтанка» рассказывала, что от глушения сигнала страдают и россияне, в том числе петербуржцы.



Финская стартап-компания Koherent приступила к тестированию систем локального позиционирования RTLS, которые в будущем станут использоваться чаще, если помехи в GPS станут постоянной проблемой.

