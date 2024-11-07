Трех мертвых молодых людей обнаружили в заведенной машине под Всеволожском

В четверг днем под Всеволожском были найдены тела двух 20-летних парней и одного в возрасте 29. Они находились в автомобиле ВАЗ-2112. Двигатель был заведен. 47news уточняет, что жена одного из молодых людей звонила ему сегодня утром. Он рассказал ей, что они с приятелями в это время были в гараже, на тот момент все было в порядке. Однако уже через час супруг перестал отвечать на звонки. Женщина дошла до гаража, где обнаружила мертвым своего мужа и двух его товарищей.