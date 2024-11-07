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Происшествия Трех мертвых молодых людей обнаружили в заведенной машине под Всеволожском

Трех мертвых молодых людей обнаружили в заведенной машине под Всеволожском

2 811
15 комментариев

Троих молодых людей нашли в заведенной машине в поселке Щеглово Ленобласти. Автомобиль с телами стоял в запертом изнутри гараже. Подробности этой истории 7 ноября сообщает 47news и Следственный комитет России по Ленобласти.

В четверг днем под Всеволожском были найдены тела двух 20-летних парней и одного в возрасте 29. Они находились в автомобиле ВАЗ-2112. Двигатель был заведен. 47news уточняет, что жена одного из молодых людей звонила ему сегодня утром. Он рассказал ей, что они с приятелями в это время были в гараже, на тот момент все было в порядке. Однако уже через час супруг перестал отвечать на звонки. Женщина дошла до гаража, где обнаружила мертвым своего мужа и двух его товарищей.

«Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная причина смерти потерпевших — отравление угарным газом», — уточнили в СКР по Ленобласти.

Проводится доследственная проверка.

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Комментарии
15
Слава России!
24 минуты
судя по наклейке люди не пострадали и ладно.
Entrenador2005
21 минута
"Падал тёплый снег, она включила свет, Он закрыл гараж - падал тёплый снег. Она сняла пальто, он завёл мотор. Им было жарко вдвоём, струился сладкий газ. Дети любви, мы уснём в твоих мягких лапах. Дети любви, нас погубит твой мятный запах." (с) самизнаетекто
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