Состояние Илона Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов

Состояние американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов. Это произошло после того, как стоимость акций его компании Tesla повысилась на 14,5 %. Соответствующая информация размещена на сайте Bloomberg Billionaires Index.
На данный момент Илон Маск продолжает занимать лидирующее место в рейтинге самых богатых людей мира. Общая стоимость его состояния оценивается сейчас в 290 миллиардов долларов. О том, что цена акций в среду выросла примерно на 14,5 %, сообщает ABS News.
Также телеканал уточняет, что Илон Маск участвовал во встречах с чиновниками в Мар-а-Лаго — резиденции Дональда Трампа. Американские СМИ пишут, что эти встречи были посвящены переходу к будущей власти США.
Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет предоставить Илону Маску должность в своей администрации в случае победы на выборах. Миллиардер может стать руководителем новой комиссии по реформированию правительства США.
Выборы президента США прошли 5 ноября. По последним данным, у Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис 226.
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