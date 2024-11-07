Состояние Илона Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов

Состояние американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов. Это произошло после того, как стоимость акций его компании Tesla повысилась на 14,5 %. Соответствующая информация размещена на сайте Bloomberg Billionaires Index .

На данный момент Илон Маск продолжает занимать лидирующее место в рейтинге самых богатых людей мира. Общая стоимость его состояния оценивается сейчас в 290 миллиардов долларов. О том, что цена акций в среду выросла примерно на 14,5 %, сообщает ABS News .

Также телеканал уточняет, что Илон Маск участвовал во встречах с чиновниками в Мар-а-Лаго — резиденции Дональда Трампа. Американские СМИ пишут, что эти встречи были посвящены переходу к будущей власти США.