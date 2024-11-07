Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

с-з.

 766мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Промышленный Петербург
Что убило пациентов
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Победная речь Трампа
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Состояние Илона Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов

Состояние Илона Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов

634
10 комментариев

Состояние американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов. Это произошло после того, как стоимость акций его компании Tesla повысилась на 14,5 %. Соответствующая информация размещена на сайте Bloomberg Billionaires Index.

На данный момент Илон Маск продолжает занимать лидирующее место в рейтинге самых богатых людей мира. Общая стоимость его состояния оценивается сейчас в 290 миллиардов долларов. О том, что цена акций в среду выросла примерно на 14,5 %, сообщает ABS News.

Также телеканал уточняет, что Илон Маск участвовал во встречах с чиновниками в Мар-а-Лаго — резиденции Дональда Трампа. Американские СМИ пишут, что эти встречи были посвящены переходу к будущей власти США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет предоставить Илону Маску должность в своей администрации в случае победы на выборах. Миллиардер может стать руководителем новой комиссии по реформированию правительства США.

Выборы президента США прошли 5 ноября. По последним данным, у Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис 226.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Илон Маск Выборы в США Выборы президента в США
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
NoName chel
15 минут
Сегодня плюс несколько лярдов, завтра минус. Обычная история. Он наверное даже не замечает этого
never mind
27 минут
Рад за него. Нужная инфа для страны с 20% ставкой рефинансирования.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Новости компаний
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15