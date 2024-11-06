«Пора заносить». Маск опубликовал коллаж, где входит с раковиной в Овальный кабинет

Бизнесмен Илон Маск в соцсети Х*, заблокированной в России, опубликовал коллаж с известным мемом про себя. На картинке Маск с раковиной в руках входит в Овальный кабинет.

Скриншот из соцсети Х*







В октябре 2022 года после покупки соцсети Twitter** Илон Маск выложил видеоролик, на котором он входит в штаб-квартиру компании в Калифорнии с раковиной в руках. Пост сопровождался комментарием: Entering Twitter HQ — let that sink in! Вторая часть (let that sink in, «пустите эту раковину внутрь») — это идиоматическое выражение, означающее «позвольте допустить какую-то мысль».

Маск — соратник Трампа, поддерживавший его в ходе предвыборной кампании. Трамп заявлял, что намерен предоставить миллиардеру должность в своей администрации. В частности, он хотел создать комиссию по реформированию правительства США для повышения его эффективности, и возглавить её может Маск.

По прогнозам, Трамп сейчас лидирует на выборах президента США, в частности он побеждает Харрис на выборах в ключевом штате Пенсильвания с результатом 51,2%. Камала Харрис отменила выступление перед избирателями. Тем не менее, по прогнозу Fox News, она побеждает в штате Миннесота с голосами 10 выборщиков.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

** Заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.