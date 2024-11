«Пора заносить». Маск опубликовал коллаж, где входит с раковиной в Овальный кабинет

В октябре 2022 года после покупки соцсети Twitter** Илон Маск выложил видеоролик, на котором он входит в штаб-квартиру компании в Калифорнии с раковиной в руках. Пост сопровождался комментарием: Entering Twitter HQ — let that sink in! Вторая часть (let that sink in, «пустите эту раковину внутрь») — это идиоматическое выражение, означающее «позвольте допустить какую-то мысль».