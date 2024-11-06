«Россия вышла из-под контроля». Дональд Трамп в Ленинграде — 1987 год

Источник: Максим Блохин / ТАСС







В самый разгар перестройки американского бизнесмена Дональда Трампа пригласили посетить Советский Союз. В 1987 году будущий американский лидер побывал в Москве, из которой отправился в Ленинград. 40-летний Трамп прогулялся по Петергофу и сфотографировался на Дворцовой площади вместе со своей второй женой — актрисой и фотомоделью чешского происхождения Иваной Зельничковой, родившей миллиардеру троих детей. Однако в деловом плане его визит закончился ничем.



«Хорошие новости из Москвы»

Совершить деловую поездку в СССР Дональда Трампа пригласил советский посол в США Юрий Дубинин. Сам американец в книге «Искусство заключать сделки» вспоминал, что в январе 1987 года получил от дипломата письмо. Оно начиналось с таких слов: «Мне доставляет большое удовольствие передать вам хорошие новости из Москвы».

Тогда агентство по международному туризму «Госкомтурист», продолжает Трамп, было заинтересовано в создании совместного проекта по строительству и управлению крупной гостиницей в Москве. В июле 87-го Трамп прилетел в Советский Союз, где провел переговоры «о строительстве огромного роскошного отеля в центре Москвы, прямо напротив Кремля». Они закончились неудачно, но американский бизнесмен все равно остался под впечатлением от энтузиазма советской стороны.



«Мы осмотрели не менее полудюжины потенциальных участков для строительства гостиницы, причем некоторые из них размещались прямо рядом с Красной площадью. Мы жили в апартаментах гостиницы „Националь“. Меня сильно впечатлил энтузиазм советских представителей и их стремление заключить со мной сделку», — вспоминал Трамп в своей автобиографической книге.

Перед отъездом в Ленинград Трамп подводил итоги делового визита и жаловался на советские законы. Через год его пресс-секретарь Дан Клорс рассказывал газете The Washington Post, что советская сторона требовала, чтобы иностранцам принадлежало не более 49%. «А я люблю, мягко говоря, все контролировать», — говорил Дональд Трамп и добавлял, что вряд ли согласится на такую большую, по его мнению, долю советского участия (цитата по Forbes).

В Ленинграде-городе

Трамп в Ленинграде собирался осмотреть несколько площадок для строительства гостиницы, но, скорее всего, посетил наш город в туристических целях. Каких-то деловых упоминаний о ленинградском вояже нет, зато в архиве ТАСС сохранились снимки Дональда Трампа и Иваны Зельничковой, сделанные фотографом Максимом Блохиным.

«1 июня — 9 июля 1987 г. СССР. Ленинград. Американский бизнесмен, миллиардер Дональд Трамп и его супруга Ивана, прибывшие по приглашению Государственного комитета СССР по иностранному туризму» — таково описание фотографий в архиве.

Дальше уже идет уточнение: «Во время осмотра Дворцовой площади», «В Эрмитаже» и «Во время посещения Петродворца». После снимков на фоне красот Петергофа и Ленинграда Трамп покинул СССР без каких-либо результатов.



«Мне нужна собственность, не аренда»



Все же впечатления от позднего Советского Союза у Дональда Трампа оказались далеко не самые лучшие. Через несколько лет — в 1990-м — предприниматель в интервью журналу Playboy назвал советскую систему «катастрофой» и описал ход переговоров (цитата по Forbes):

«Я им сказал: „Ребята, у вас есть большая проблема. В том, что касается недвижимости… Как вы можете получить финансирование строительства, если вся земля принадлежит чертовой „родине-матери“?»

Они говорят: «Никаких проблем, мистер Трамп. Мы сделаем договор аренды».

Я говорю: «Мне нужна собственность, не аренда».

Они приходят с решением: «Мистер Трамп, мы сформируем комитет из десяти человек, из которых семь будут русскими и трое — ваши представители. И в рамках комитета будем решать все проблемы».

Про себя я подумал: «Черт, семеро к трем. Мы действительно договариваемся что-то делать или как?..»

В заключительной части своего разговора с Playboy Дональд Трамп сделал прогноз: «Революция — это то, что мы скоро увидим». Он говорил, что «Россия вышла из-под контроля», а первый президент СССР Михаил Горбачев «правит недостаточно жестко».



«Мой прогноз — он будет свергнут, поскольку выказывает беспрецедентную слабость», — заключил американский бизнесмен.