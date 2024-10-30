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Общество Дело Табака: гендиректор АНО «Диалог» заявил о планах судиться с ФБР из-за обвинения в распространении фейков

Дело Табака: гендиректор АНО «Диалог» заявил о планах судиться с ФБР из-за обвинения в распространении фейков

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2 комментария

Автономная некоммерческая организация «Диалог» (АНО «Диалог») намерена судиться с Федеральным бюро расследований США после выдвинутого в ее адрес обвинения в распространении недостоверных сведений. Об этом 30 октября заявил генеральный директор организации Владимир Табак.

Показания некоего агента ФБР стали основанием для обвинения АНО «Диалог» в распространении фейков, поэтому организация будет судиться именно с Бюро и именно в США и, по словам Табака, «готова к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды».

«Первым фейком, который мы опровергнем на международном уровне, будет фейк ФБР про нас самих», — сказал гендиректор изданию «Коммерсантъ» и добавил, что «Диалог» не намеревался заниматься международной деятельностью, но ситуация заставляет организацию пересмотреть свои планы.

В АНО заявили, что «Диалог» — главный в России оператор по противодействию фейкам, со своей собственной экспертизой по вопросам фактчекинга. «Мы думали, что фейки все-таки не распространяют официальные государственные структуры, — заявил Владимир Табак. — Однако на примере показаний официальных лиц в США мы увидели, что фейки могут распространять, например, и агенты ФБР, и представители министерства юстиции США и других ведомств».

Табак и АНО «Диалог» находятся под санкциями США с 4 сентября. Американский минюст также заблокировал 32 интернет-домена, которые якобы использовались специалистами АНО «Диалог» для «тайного распространения российской пропаганды» с целью уменьшения международной поддержки Украины и влияния на избирателей перед предстоящими выборами президента США.

В октябре АНО «Диалог» попало и в черный список Великобритании.

Ранее «Фонтанка» писала, что представляет собой работа центров управления регионами на примере АНО «Диалог». На подобные организации в 2020 году Россия потратила по меньшей мере два десятка миллиардов рублей.

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ПО ТЕМЕ
Владимир Табак Фейки АНО «Диалог» ФБР Суд Обвинения Распространение фейков Санкции Минюст США
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Комментарии
2
Митя Антонов
1 час
"Мы думали, что фейки все-таки не распространяют официальные государственные структуры». Это он пошутил так? Или в Штатах вырос и живёт?
Гость
1 час
"...Ай, Моська, знать она сильна, ...". (с).
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