Дело Табака: гендиректор АНО «Диалог» заявил о планах судиться с ФБР из-за обвинения в распространении фейков

Автономная некоммерческая организация «Диалог» (АНО «Диалог») намерена судиться с Федеральным бюро расследований США после выдвинутого в ее адрес обвинения в распространении недостоверных сведений. Об этом 30 октября заявил генеральный директор организации Владимир Табак.

Показания некоего агента ФБР стали основанием для обвинения АНО «Диалог» в распространении фейков, поэтому организация будет судиться именно с Бюро и именно в США и, по словам Табака, «готова к взаимодействию с любыми странами и организациями, разделяющими наши взгляды».

«Первым фейком, который мы опровергнем на международном уровне, будет фейк ФБР про нас самих», — сказал гендиректор изданию «Коммерсантъ» и добавил, что «Диалог» не намеревался заниматься международной деятельностью, но ситуация заставляет организацию пересмотреть свои планы.

В АНО заявили, что «Диалог» — главный в России оператор по противодействию фейкам, со своей собственной экспертизой по вопросам фактчекинга. «Мы думали, что фейки все-таки не распространяют официальные государственные структуры, — заявил Владимир Табак. — Однако на примере показаний официальных лиц в США мы увидели, что фейки могут распространять, например, и агенты ФБР, и представители министерства юстиции США и других ведомств».