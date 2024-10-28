В санкционный список Великобритании внесли АНО «Диалог» и Агентство социального проектирования

В санкционный список Великобритании внесли ГК «Структура», АНО «Диалог» и Агентство социального проектирования (АСП). Об этом сообщает «Коммерсантъ» в понедельник, 28 октября.

Перечисленные юрлица ранее уже были внесены в санкционный список США и ЕС. Кроме того, под санкции Великобритании сегодня попали директор программы АСП Андрей Перла, основатель АСП Илья Гамбашидзе и владелец «Структуры» Николай Тупикин.

Группа компаний «Структура» специализируется на разработке программного обеспечения, производстве специализированных автомобилей и наземных тренажеров. АСП, в свою очередь, занимается организацией отдыха и развлечений, печатью газет и иной полиграфической деятельностью. АНО «Диалог» представляет собой центр компетенций и оперативной поддержки глав субъектов РФ по обратной связи с населением и работе в интернете.

Великобритания обвиняет организации в «серии операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление международной поддержки Украины», путем создания фейков и поддельных сайтов.

«Эти организации и их руководство несут ответственность за обширную вредоносную онлайн-сеть, также известную как Doppelganger, которая распространяет в социальных сетях фейковые посты, фальшивые документы и дипфейки», — говорится в сообщении МИД Великобритании, передает РБК.

Ранее «Фонтанка» писала, что представляет собой работа центров управления регионами на примере АНО «Диалог». На подобные организации в 2020 году Россия потратила по меньшей мере два десятка миллиардов рублей.