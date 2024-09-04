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    США ввели санкции против Russia Today и Маргариты Симоньян

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    США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и Маргариты Симоньян. Об этом 4 сентября сообщает американское министерство финансов.

    Новые ограничительные меры затронут также дочерние компании медиагруппы, в числе которых РИА «Новости», RT, Ruptly и Sputnik, главного редактора RT и ряд других топ-менеджеров Russia Today. Санкции против Симоньян были введены якобы за «вмешательство в выборы-2024 и распространение дезинформации».

    Под санкции попало также АНО «Диалог» и его руководитель Владимир Табак.

    Двум сотрудникам RT, Калашникову и Афанасьевой, США предъявили обвинения «в отмывании денег и нарушении закона об иностранных агентах».

    «Тю. Проснулись!» — написала в своем телеграм-канале главред RT, реагируя на решение Минфина США.

    Всего Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список 10 физических лиц и две организации в рамках ответа на «вредоносные усилия Москвы по влиянию на президентские выборы 2024 года», — говорится в заявлении.

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    Санкции СШАRussia TodayRTМаргарита Симоньян
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