США ввели санкции против Russia Today и Маргариты Симоньян

США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и Маргариты Симоньян. Об этом
Новые ограничительные меры затронут также дочерние компании медиагруппы, в числе которых РИА «Новости», RT, Ruptly и Sputnik, главного редактора RT и ряд других топ-менеджеров Russia Today. Санкции против Симоньян были введены якобы за «вмешательство
Под санкции попало также АНО «Диалог» и его руководитель Владимир Табак.
Двум сотрудникам RT, Калашникову и Афанасьевой, США предъявили обвинения «в отмывании денег и нарушении закона об иностранных агентах».
«Тю. Проснулись!» — написала в своем телеграм-канале главред RT, реагируя на решение Минфина США.
Всего Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список 1