США ввели санкции против Russia Today и Маргариты Симоньян

США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и Маргариты Симоньян. Об этом 4 сентября сообщает американское министерство финансов.

Новые ограничительные меры затронут также дочерние компании медиагруппы, в числе которых РИА «Новости», RT, Ruptly и Sputnik, главного редактора RT и ряд других топ-менеджеров Russia Today. Санкции против Симоньян были введены якобы за «вмешательство в выборы-2024 и распространение дезинформации».

Под санкции попало также АНО «Диалог» и его руководитель Владимир Табак.



Двум сотрудникам RT, Калашникову и Афанасьевой, США предъявили обвинения «в отмывании денег и нарушении закона об иностранных агентах».

