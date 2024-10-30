В Петербурге поднялась вода. Посмотрите, как река залила спуски и набережные

В Петербурге 30 октября вновь прибывает Нева. Ее уровень стремительно поднимается, что приводит к затоплению спусков и набережных вблизи реки. «Фонтанка» прогулялась по городу, чтобы запечатлеть эту картину.

Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»







Разлив пока не достиг критической отметки, однако виден невооруженным глазом. На кадрах запечатлено Семимостье, где вода уже вышла из своих берегов, перекрыв собой спуски. К тому же река полностью затопила прогулочную зону на набережной реки Смоленки.

Источник: «Фонтанка.ру»

По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 15:54, на набережной Лейтенанта Шмидта уровень воды достиг 91 сантиметра. Однако утром показатель составлял 106 сантиметров. Отметим, что наводнение в Петербурге фиксируется при превышении уровня воды на водомерном посту «Горный институт» отметки +161 сантиметр.

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Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в период с 3 часов ночи 30 октября до 9 часов утра 31 октября в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15–18 м/с.