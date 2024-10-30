В Петербурге поднялась вода. Посмотрите, как река залила спуски и набережные

В Петербурге 30 октября вновь прибывает Нева. Ее уровень стремительно поднимается, что приводит к затоплению спусков и набережных вблизи реки. «Фонтанка» прогулялась по городу, чтобы запечатлеть эту картину.
Разлив пока не достиг критической отметки, однако виден невооруженным глазом. На кадрах запечатлено Семимостье, где вода уже вышла из своих берегов, перекрыв собой спуски. К тому же река полностью затопила прогулочную зону на набережной реки Смоленки.
По данным ФБУ «Администрация „Волго-Балт“» на 15:54, на набережной Лейтенанта Шмидта уровень воды достиг 91 сантиметра. Однако утром показатель составлял 106 сантиметров. Отметим, что наводнение в Петербурге фиксируется при превышении уровня воды на водомерном посту «Горный институт» отметки +161 сантиметр.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в период с 3 часов ночи 30 октября до 9 часов утра 31 октября в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15–18 м/с.
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