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Происшествия Напавшего с ножом на мурманского губернатора Чибиса приговорили к 13 годам колонии

Напавшего с ножом на мурманского губернатора Чибиса приговорили к 13 годам колонии

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Суд в Апатитах приговорил к 13 годам колонии строгого режима Александра Быданова, напавшего с ножом на мурманского губернатора Андрея Чибиса. Об этом 24 октября сообщает Генпрокуратура РФ.

«Суд <…> приговорил Быданова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год», — уточнили в ведомстве.

Прокурор запрашивал для Александра Быданова 14 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Также для него просили ограничить свободу на 1,5 года, чтобы Быданов не мог выехать за пределы района или приблизиться к месту жительства Андрея Чибиса. Сам Быданов заявил, что на самом деле хотел убить Чибиса, а не покалечить, как он говорил ранее.

В начале октября коллегия присяжных признала Быданова виновным и не заслуживающим снисхождения. Известно, что тогда Александр в суде просил прощения у Андрея Чибиса.

Покушение на Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля в Апатитах. Губернатор региона выходил из местного ДК после встречи с жителями, в этот момент Быданов ударил его ножом. Чибиса госпитализировали с ножевыми ранениями в живот. Под наблюдением медиков он находился чуть больше недели. Напасть на главу Мурманской области Быданову, по его словам, сказал «голос в голове».

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