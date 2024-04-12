Мурманского губернатора Чибиса, пережившего покушение, выписали из больницы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписался из больницы и вернулся домой. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале в пятницу, 12 апреля.
По словам Чибиса, врачи согласились выписать его, только если он будет строго следовать их рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медиков.
«Постепенно иду на поправку. Слава богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам. И конечно, спасибо за вашу поддержку», — добавил губернатор.
Вечером 4 апреля на Андрея Чибиса, выходившего из Дворца культуры «Строитель» в Апатитах, напал мужчина с ножом. Чибиса госпитализировали с тяжелым ножевым ранением в живот. По данным «Ъ» со ссылкой на источник в СКР, задержанный заявил, что совершить нападение ему якобы приказал голос в голове. Подозреваемый был допрошен в рамках уголовного дела о покушении на убийство. По данным СК, он не был знаком с губернатором лично, но испытывал к нему неприязнь.
Временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области назначили заместителя Чибиса Надежду Аксенову.