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    Мурманского губернатора Чибиса, пережившего покушение, выписали из больницы

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    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписался из больницы и вернулся домой. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале в пятницу, 12 апреля.

    По словам Чибиса, врачи согласились выписать его, только если он будет строго следовать их рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медиков.

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    «Постепенно иду на поправку. Слава богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам. И конечно, спасибо за вашу поддержку», — добавил губернатор.

    Вечером 4 апреля на Андрея Чибиса, выходившего из Дворца культуры «Строитель» в Апатитах, напал мужчина с ножом. Чибиса госпитализировали с тяжелым ножевым ранением в живот. По данным «Ъ» со ссылкой на источник в СКР, задержанный заявил, что совершить нападение ему якобы приказал голос в голове. Подозреваемый был допрошен в рамках уголовного дела о покушении на убийство. По данным СК, он не был знаком с губернатором лично, но испытывал к нему неприязнь.

    Временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области назначили заместителя Чибиса Надежду Аксенову.

    Фото: Андрей Чибис, губернатор Мурманской области

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