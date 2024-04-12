Мурманского губернатора Чибиса, пережившего покушение, выписали из больницы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выписался из больницы и вернулся домой. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале в пятницу, 12 апреля.

По словам Чибиса, врачи согласились выписать его, только если он будет строго следовать их рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медиков.

