«Испытывал неприязнь». СК раскрывает детали допроса задержанного после нападения на Чибиса

Следственный комитет РФ 5 апреля сообщил в своём телеграм-канале подробности нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Предполагаемый преступник допрошен в рамках уголовного дела о покушении на убийство.



«В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», — говорится в сообщении.



Назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая. Задержанному оказана медицинская помощь. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений по статье 115 УК РФ. Следователи изучают содержимое телефона и «других электронных носителей задержанного», его круг общения.