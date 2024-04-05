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    «Испытывал неприязнь». СК раскрывает детали допроса задержанного после нападения на Чибиса

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    20 комментариев

    Следственный комитет РФ 5 апреля сообщил в своём телеграм-канале подробности нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Предполагаемый преступник допрошен в рамках уголовного дела о покушении на убийство.

    «В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», — говорится в сообщении.

    Назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая. Задержанному оказана медицинская помощь. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений по статье 115 УК РФ. Следователи изучают содержимое телефона и «других электронных носителей задержанного», его круг общения.

    Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено вечером 4 апреля в Апатитах, подробности читайте на «Фонтанке». Злоумышленник, по предварительным данным, нанёс удар в живот и при задержании сам был ранен в ногу. «Ъ» со ссылкой на источник в СКР писал, что задержанный — житель Апатитов, работает в РЖД, а совершить нападение ему якобы приказал голос в голове. Андрей Чибис прооперирован, находится в палате реанимации в интенсивной терапии. Медики рассказали о его состоянии.

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    Комментарии 20

    27999881905 Апр 2024 в 10:16
    Скорее всего было за что.
    У некоторых уже не выдерживает терпение от наглости и происходящего во круг
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 10:02
    у него в телефоне картинок нехороших не нашли ещё?
    +0−0
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