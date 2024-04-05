«Испытывал неприязнь». СК раскрывает детали допроса задержанного после нападения на Чибиса

Следственный комитет РФ 5 апреля сообщил в своём телеграм-канале подробности нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Предполагаемый преступник допрошен в рамках уголовного дела о покушении на убийство.
«В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», — говорится в сообщении.
Назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая. Задержанному оказана медицинская помощь. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений по статье 115 УК РФ. Следователи изучают содержимое телефона и «других электронных носителей задержанного», его круг общения.
Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено вечером 4 апреля в Апатитах, подробности читайте на «Фонтанке». Злоумышленник, по предварительным данным, нанёс удар в живот и при задержании сам был ранен в ногу. «Ъ» со ссылкой на источник в СКР писал, что задержанный — житель Апатитов, работает в РЖД, а совершить нападение ему якобы приказал голос в голове. Андрей Чибис прооперирован, находится в палате реанимации в интенсивной терапии. Медики рассказали о его состоянии.