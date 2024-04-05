«Ъ»: задержанному «сказал голос в голове» напасть на губернатора Мурманской области Чибиса

Мужчина, ранивший ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил, что совершить нападение «ему сказал голос в голове». Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СКР.

Задержанного зовут Александр Быданов — он житель Апатит. Во время задержания его ранили в ногу из пистолета.



Как пишет «Ъ», он работает в РЖД, несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП.



В настоящее время его допрашивают в той же больнице, куда и госпитализировали главу региона.