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    ТЕМА ДНЯ

    Нападение на губернатора Чибиса

    «Ъ»: задержанному «сказал голос в голове» напасть на губернатора Мурманской области Чибиса

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    9 комментариев

    Мужчина, ранивший ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, заявил, что совершить нападение «ему сказал голос в голове». Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СКР.

    Задержанного зовут Александр Быданов — он житель Апатит. Во время задержания его ранили в ногу из пистолета.

    Как пишет «Ъ», он работает в РЖД, несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП.

    В настоящее время его допрашивают в той же больнице, куда и госпитализировали главу региона.

    Вечером в четверг, 4 апреля, губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. Пресс-секретарь главы региона рассказала «Фонтанке», что Чибис находится в операционной под анестезией.

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    Нападение на ЧибисаАндрей ЧибисМурманская область
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    Комментарии 9

    Гость05 Апр 2024 в 01:15
    А помните в "Каменской"? Нагиев допрашивает мужичка: -Зачем ты стрелял в депутата? -Мне был голос...
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 00:45
    За лет так 20 вылетит из башки все
    +0−0
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