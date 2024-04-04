Губернатор Мурманской области Чибис получил ранение в живот после встречи с местными жителями

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Как уточняет ТАСС, он получил ножевое ранение в живот на выходе из здания ДК «Строитель» после встречи с гражданами. Губернатор жив, а нападавший задержан. Его мотивы неизвестны.
После нападения Чибис самостоятельно дошел до автомобиля. Сейчас глава региона находится в Апатитско-Кировской центральной больнице. По данным ТАСС, он — в операционной.
Сообщение о встрече с губернатором администрация города Апатиты опубликовала в 18:55. На встречу с главой региона собралось более 300 человек.
«Много известных городских активистов, присутствуют руководители ключевых предприятий и учреждений», — сказано в публикации.