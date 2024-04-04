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    Нападение на губернатора Чибиса

    Губернатор Мурманской области Чибис получил ранение в живот после встречи с местными жителями

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    19 комментариев

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    Фото: тг-канал губернатора Чибиса
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    Как уточняет ТАСС, он получил ножевое ранение в живот на выходе из здания ДК «Строитель» после встречи с гражданами. Губернатор жив, а нападавший задержан. Его мотивы неизвестны.

    После нападения Чибис самостоятельно дошел до автомобиля. Сейчас глава региона находится в Апатитско-Кировской центральной больнице. По данным ТАСС, он — в операционной.

    Сообщение о встрече с губернатором администрация города Апатиты опубликовала в 18:55. На встречу с главой региона собралось более 300 человек.

    «Много известных городских активистов, присутствуют руководители ключевых предприятий и учреждений», — сказано в публикации.

    Фото: тг-канал губернатора Чибиса

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    НападениеМурманская область
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    Комментарии 19

    Гость04 Апр 2024 в 23:45
    Столыпин тоже также пострадал, но его не назначали из Единой России, а этот что сделал для своего края?
    +0−1
    Гость04 Апр 2024 в 23:41
    Заслуженно поблагодарили.
    +2−1
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