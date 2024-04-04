«Мы ждем, что скажут врачи». Пресс-секретарь губернатора Мурманской области рассказала о нападении на главу региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в операционной под анестезией после нападения. Об этом его пресс-секретарь Лилия Сечкина в четверг, 4 апреля, сообщила корреспонденту «Фонтанке»
«Мы ждем, что скажут врачи. Губернатор на данный момент в операционной находится под анестезией», — ответили на вопрос журналиста о состоянии Чибиса.
По словам пресс-секретаря, нападавшего задержали, ведется допрос. «Мужчина лет от 35 до 40. Все остальное ждем по мотивам, это уже должны сказать правоохранительные органы», — уточнили нам.
Нападение произошло на глазах пресс-секретаря. Сама Лилия не пострадала, но в настоящее время находится в больнице с губернатором.
Вечером в четверг, 4 апреля, губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями.