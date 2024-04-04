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    Нападение на губернатора Чибиса

    «Мы ждем, что скажут врачи». Пресс-секретарь губернатора Мурманской области рассказала о нападении на главу региона

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    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в операционной под анестезией после нападения. Об этом его пресс-секретарь Лилия Сечкина в четверг, 4 апреля, сообщила корреспонденту «Фонтанке»

    «Мы ждем, что скажут врачи. Губернатор на данный момент в операционной находится под анестезией», — ответили на вопрос журналиста о состоянии Чибиса.

    По словам пресс-секретаря, нападавшего задержали, ведется допрос. «Мужчина лет от 35 до 40. Все остальное ждем по мотивам, это уже должны сказать правоохранительные органы», — уточнили нам.

    Нападение произошло на глазах пресс-секретаря. Сама Лилия не пострадала, но в настоящее время находится в больнице с губернатором.

    Вечером в четверг, 4 апреля, губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями.

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    Мурманская областьНападение на ЧибисаАндрей Чибис
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    Комментарии 1

    Гость04 Апр 2024 в 23:45
    долго как-то про мотив вышибают.
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