Вечер, встреча, нож. Что известно о нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Вооруженное нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло в городе Апатиты. «Фонтанка» рассказывает, что известно к этому часу.

Всё случилось вечером 4 апреля после встречи главы региона с местными жителями в Апатитском городском дворце культуры «Строитель». Ее сам губернатор анонсировал 2-го числа в своих соцсетях. Он приглашал на мероприятие жителей и просил заранее задавать ему вопросы.

Андрей Чибис на встрече с жителями Апатит Фото: администрация города Апатиты Поделиться Поделиться





Началось мероприятие в четверг в 18:30. На опубликованных в соцсетях кадрах можно заметить, что губернатор бодр и в хорошем настроении. В зале собрались десятки человек. Судя по всему, всё прошло спокойно.

Первые сообщения о нападении на Чибиса мурманские паблики опубликовали около 23:00. «Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу. Нападавший задержан», — написал телеграм-канал «Мурманск» и опубликовал фото пострадавшего на носилках.

В 23:12 информацию подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора. Затем с аналогичными сообщениями выступили и другие информагенства. Чибис получил удар ножом на выходе из Дома культуры. Губернатор остался жив, был в сознании, его госпитализировали.

Примерно в 23:30 пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина рассказала корреспонденту «Фонтанки», что Андрей Чибис находится в операционной под анестезией после нападения. По ее словам, нападавшего задержали, ведется допрос. «Мужчина лет от 35 до 40. Всё остальное ждем по мотивам, это уже должны сказать правоохранительные органы», — сказали нашему изданию.



РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщает, что угрозы для жизни Андрея Чибиса, по данным врачей, нет. В 00:38 агентство опубликовало комментарий главврача кировско-апатитской больницы Юрия Ширяева. По словам медика, состояние Андрея Чибиса тяжелое, он в реанимации. «На самом деле ему очень сильно повезло, что не была задета аорта. Лечение будет в реанимации», – сказал Ширяев.

РИА Новости

Напавшего на Чибиса задержал росгвардеец, во время встречи с жителями в Апатитах у губернатора была охрана, сказали РИА Новости в пресс-службе главы региона. ТАСС со ссылкой на региональное управление Росгвардии сообщает, что сотрудник ведомства, который задержал предполагаемого преступника, применил табельное оружие. Официальную информацию о задержанном скупо раскрыл Следственный комитет. «По первоначально полученным данным, после встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора, причинив ему ранение. В ходе пресечения преступных действий сотрудниками Росгвардии нападавший также был ранен», — рассказали в ведомстве.



Там добавили, что сейчас губернатору и нападавшему оказывается медицинская помощь (СМИ пишут, что они находятся в одной больнице). На месте работают следователи СК, они устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления.



«Коммерсант» со ссылкой на источник в Следственном комитете пишет, что на губернатора, по предварительным данным правоохранителей, напал житель Апатит по имени Александр Быданов. Мужчина якобы заявил, что пойти на это «ему сказал голос в голове». Во время задержания он был ранен в ногу. По данным из соцсетей, предполагаемый злоумышленник работает в РЖД. Несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП.

Источники «Фонтанки» говорят, что Александр работал монтером путей в РЖД. С 2017 года его часто видели в Петербурге — через Северную столицу он летал на курорты, приезжал на своем автомобиле «Тойота-Королла». А с 2021 года его и вовсе можно смело назвать петербуржцем — Быданов купил однокомнатную квартиру на проспекте Ветеранов. Серьезных правонарушений в его биографии нет.

По данным «Ъ», следователи планируют возбудить уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). «Если выяснится, что нападение было связано со служебной деятельностью потерпевшего, то дело возбудят по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного деятеля)», — добавил источник издания.

О том, что известно о личности предполагаемого злоумышленника, читайте здесь. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области. Об этом сообщили в СКР.

Андрею Чибису 45 лет. Родился он в Чебоксарах в 1979 году. Обучался на первом потоке «Школы губернаторов» в Институте «Высшая школа государственного управления» РАНХиГС. Занимал посты заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (2013–2019), главного государственного жилищного инспектора России (2014–2019). 21 марта 2019 года указом президента России назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. На выборах главы региона 8 сентября 2019 года одержал победу в первом туре с результатом 60,07%. В этом году у него заканчивается срок полномочий, и он может снова переизбраться на пост. Подробнее, чем известен Андрей Чибис, можно прочитать здесь.