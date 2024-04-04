«Приходите на встречу». Появились кадры с мероприятия, после которого на губернатора Чибиса было совершено нападение

Администрация города Апатиты опубликовала фото со встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с местными жителями. После этого мероприятия на чиновника было совершено нападение.



«В зале дворца культуры более 300 человек, много известных городских активистов, присутствуют руководители ключевых предприятий и учреждений», — рассказали в администрации около 7 часов вечера.