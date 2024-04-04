    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -6

    1 м/с, с-в

    765мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.31eur100.07
    СРОЧНО

    Нападение на губернатора Чибиса

    «Приходите на встречу». Появились кадры с мероприятия, после которого на губернатора Чибиса было совершено нападение

    1815
    4 комментария

    Администрация города Апатиты опубликовала фото со встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с местными жителями. После этого мероприятия на чиновника было совершено нападение.

    «В зале дворца культуры более 300 человек, много известных городских активистов, присутствуют руководители ключевых предприятий и учреждений», — рассказали в администрации около 7 часов вечера.

    Фото: администрация города Апатиты
    ПоделитьсяПоделиться

    Кадры также публикует РИА Новости. Момента нападения на них нет. Можно заметить, что настроение у губернатора хорошее.

    Губернатор сам приглашал людей на встречу. Видео анонса он опубликовал 2 апреля в своих соцсетях и просил присылать вопросы.

    На данный момент известно, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. После нападения Чибис самостоятельно дошел до автомобиля. Сейчас глава региона находится в Апатитско-Кировской центральной больнице. Предполагаемый преступник задержан.

    Фото: администрация города Апатиты

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    Гость04 Апр 2024 в 23:36
    Настроение, может, и зимнее, а вот обострения строго по календарю...
    +1−1
    Гость04 Апр 2024 в 23:32
    въезд в мурманск для фур до сих пор платный.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close