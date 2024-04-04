«Приходите на встречу». Появились кадры с мероприятия, после которого на губернатора Чибиса было совершено нападение

Администрация города Апатиты опубликовала фото со встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с местными жителями. После этого мероприятия на чиновника было совершено нападение.
«В зале дворца культуры более 300 человек, много известных городских активистов, присутствуют руководители ключевых предприятий и учреждений», — рассказали в администрации около
Кадры также публикует РИА Новости. Момента нападения на них нет. Можно заметить, что настроение у губернатора хорошее.
Губернатор сам приглашал людей на встречу. Видео анонса он опубликовал 2 апреля в своих соцсетях и просил присылать вопросы.
На данный момент известно, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. После нападения Чибис самостоятельно дошел до автомобиля. Сейчас глава региона находится в Апатитско-Кировской центральной больнице. Предполагаемый преступник задержан.