Чем известен в соцсетях задержанный за нападение с ножом на губернатора Чибиса

Вечером 4 апреля после выступления в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было совершено нападение. Как сообщила «Фонтанке» пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина, которая находилась от него в нескольких шагах, нападавший с ножом был «мужчиной лет от 35 до 40». Это описание подходит Александру Быданову, которого СМИ называют как вероятного преступника. «Коммерсанту» эту информацию подтвердил источник в Следственном комитете. Мужчина якобы заявил, что пойти на преступление «ему сказал голос в голове». Во время задержания он был ранен в ногу. По данным из соцсетей, предполагаемый злоумышленник работает в РЖД. Несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП.

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В социальных сетях Быданов предстает мужчиной чуть моложе своих 42 лет, короткостриженым, крепко сбитым в темно-синем костюме Adidas. Его профиль закрыт, но сам о себе он говорит, что работает на железной дороге и живет в Апатитах — там же, где он и напал на Андрея Чибиса.



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В последний раз в Сети он появлялся незадолго до нападения на губернатора, в 22:16. Сразу после этого он был задержан Росгвардией и теперь, разумеется, нескоро ответит на сообщения. Его сотовый телефон также — ожидаемо — молчит.

Немного больше о внутреннем мире Александра Быданова говорят его аватарки в мессенджерах. Они, мягко говоря, противоречивые. На одной — брутальный японский самурай, на другой — православное распятие. Именно так Быданов отображался при разговорах с собеседниками в Сети.

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Земляки Александра Быданова публикуют и другие его фото. Одна из них — на фоне фонтана в Комсомольском сквере в Грозном. На заднем плане — минареты мечети «Сердце Чечни». Судя по состоянию стоящего на заднем плане справа жилого комплекса «Лорсанова», эта фотография была сделана не позднее 2021 года.

Фото: blgr51 / t.me Поделиться Поделиться





Еще одна фотография показывает Александра Быданова с двумя детьми, мальчиком и девочкой 5–7 лет, с типажом, похожим на самого Быданова. Кем они ему приходятся — неизвестно. Снимок сделан в гостиной скромно обставленной типовой квартиры. На стенах незамысловатые картины и дешевые китайские часы. Эта сцена показывает совершенно нормального человека, скорее всего, в домашней, семейной, очень спокойной и даже жизнерадостной обстановке. Представить его, нападающим с ножом на губернатора, довольно трудно.

Фото: blgr51 / t.me Поделиться Поделиться





Всё, что известно к этому часу о нападении на губернатора Андрея Чибиса, мы собрали здесь.

