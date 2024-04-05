СК выясняет причины нападения на губернатора Мурманской области Чибиса

После встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Следователи СК выясняют причины нападения на главу региона, передает в четверг, 4 апреля, пресс-служба ведомства.

Нападавший получил ранение, когда его задерживали сотрудники Росгвардии.



«В настоящее время губернатору и нападавшему оказывается медицинская помощь. Следователи СК работают на месте происшествия», — сказано в сообщении СК.



Вечером в четверг, 4 апреля, губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями.

