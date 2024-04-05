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    ТЕМА ДНЯ

    Нападение на губернатора Чибиса

    СК выясняет причины нападения на губернатора Мурманской области Чибиса

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    5 комментариев

    После встречи с жителями города Апатиты местный житель напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Следователи СК выясняют причины нападения на главу региона, передает в четверг, 4 апреля, пресс-служба ведомства.

    Нападавший получил ранение, когда его задерживали сотрудники Росгвардии.

    «В настоящее время губернатору и нападавшему оказывается медицинская помощь. Следователи СК работают на месте происшествия», — сказано в сообщении СК.

    Вечером в четверг, 4 апреля, губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями.

    Пресс-секретарь главы региона рассказала «Фонтанке», что Чибис находится в операционной под анестезией.

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    Андрей ЧибисНападение на ЧибисаМурманская область
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    Комментарии 5

    lachavoje05 Апр 2024 в 01:09
    Умора!(((((
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 00:31
    Если со спутника наводили, дайте информацию.
    Ждем объективного расследования в эфире центрального телевидения.
    +1−0
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