Кто такой губернатор Андрей Чибис, на которого напали в Апатитах

Губернатором Мурманской области Андрея Чибиса выбрали в сентябре 2019 года. Но, по сути, к этому времени он успел поруководить регионом — 21 марта 2019 года по указу президента был назначен врио губернатора.



Главе региона совсем недавно — 19 марта — исполнилось 45 лет. Высшее образование он получил в родном городе — Чебоксарах в 2001 году (Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации) по специальности «Юриспруденция»).



Большую часть своей трудовой биографии проработал чиновником в ведомствах, отвечающих за строительство и жилищное хозяйство: Министерство регионального развития РФ, Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОАО «Российские коммунальные системы», Институт социально-экономических и политических исследований и так далее. Возглавлял рабочую группу по развитию жилищно-коммунального хозяйства экспертного совета при правительстве РФ.

