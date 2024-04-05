«Лапаротомия, ревизия, гемостаз, ушивание ран поврежденных органов». Медики рассказали о состоянии губернатора Чибиса

Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев ночью 5 апреля рассказал о состоянии губернатора Андрея Чибиса после операции с рассечением передней стенки живота. Состояние у него тяжелое, стабильное, передает оперштаб Мурманск.
«Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз, ушивание ран поврежденных органов», — сообщил Панычев.
На ближайший послеоперационный период Чибис находится в палате реанимации в интенсивной терапии под наблюдением.
Ранее главврач Кировско-Апатитской больницы (куда был доставлен губернатор) Юрий Ширяев отметил, что раненому губернатору повезло: аорта оказалась не задета.
Вечером 4 апреля в Апатитах мужчина напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и, по предварительным данным, ударил ножом в живот и при задержании сам был ранен в ногу. Его мотивы выясняются. «Ъ» со ссылкой на источник в СКР сообщил, что задержанный — житель Апатитов, работает в РЖД, а совершить нападение ему якобы приказал голос в голове. Всё, что известно, читайте на «Фонтанке».