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    «Лапаротомия, ревизия, гемостаз, ушивание ран поврежденных органов». Медики рассказали о состоянии губернатора Чибиса

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    18 комментариев

    Глава Минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев ночью 5 апреля рассказал о состоянии губернатора Андрея Чибиса после операции с рассечением передней стенки живота. Состояние у него тяжелое, стабильное, передает оперштаб Мурманск.

    «Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз, ушивание ран поврежденных органов», — сообщил Панычев.

    На ближайший послеоперационный период Чибис находится в палате реанимации в интенсивной терапии под наблюдением.

    Ранее главврач Кировско-Апатитской больницы (куда был доставлен губернатор) Юрий Ширяев отметил, что раненому губернатору повезло: аорта оказалась не задета.

    Вечером 4 апреля в Апатитах мужчина напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и, по предварительным данным, ударил ножом в живот и при задержании сам был ранен в ногу. Его мотивы выясняются. «Ъ» со ссылкой на источник в СКР сообщил, что задержанный — житель Апатитов, работает в РЖД, а совершить нападение ему якобы приказал голос в голове. Всё, что известно, читайте на «Фонтанке».

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    Нападение на ЧибисаАндрей ЧибисМурманская область
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    Комментарии 18

    Гость05 Апр 2024 в 09:57
    Покушения, это, к сожалению, профессиональный риск работы любого политического деятеля
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 08:34
    Можно поподробнее скан медкарты выложить.
    Успешный опыт лечения будет хорошим примером.
    Заранее спасибо.
    +1−0
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