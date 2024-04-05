«Очень сильно повезло». Главврач рассказал о состоянии губернатора Чибиса

Губернатор Мурманской области находится в тяжелом состоянии после нападения. Об этом в ночь на 5 апреля сообщил главврач Кировско-апатитской больницы Юрий Ширяев. Его комментарий опубликовало РИА Новости.
РИА Новости
По словам медика, состояние Андрея Чибиса тяжелое, он в реанимации. «На самом деле ему очень сильно повезло, что не была задета аорта. Лечение будет в реанимации», — сказал Ширяев.
ТАСС со ссылкой на главврача уточняет, что Чибис прооперирован, операция длилась больше часа.
Нападение на губернатора произошло в Апатитах вечером 5 апреля. Андрея Чибиса, по предварительным данным, ударили ножом в живот. Предполагаемый злоумышленник был ранен в ногу при задержании. Сейчас выясняются его мотивы. Всё, что известно на данный момент, собрали здесь.