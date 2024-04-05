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    ТЕМА ДНЯ

    Нападение на губернатора Чибиса

    «Очень сильно повезло». Главврач рассказал о состоянии губернатора Чибиса

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    7 комментариев

    Губернатор Мурманской области находится в тяжелом состоянии после нападения. Об этом в ночь на 5 апреля сообщил главврач Кировско-апатитской больницы Юрий Ширяев. Его комментарий опубликовало РИА Новости.

    РИА Новости

    По словам медика, состояние Андрея Чибиса тяжелое, он в реанимации. «На самом деле ему очень сильно повезло, что не была задета аорта. Лечение будет в реанимации», — сказал Ширяев.

    ТАСС со ссылкой на главврача уточняет, что Чибис прооперирован, операция длилась больше часа.

    Нападение на губернатора произошло в Апатитах вечером 5 апреля. Андрея Чибиса, по предварительным данным, ударили ножом в живот. Предполагаемый злоумышленник был ранен в ногу при задержании. Сейчас выясняются его мотивы. Всё, что известно на данный момент, собрали здесь.

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    Комментарии 7

    Гость05 Апр 2024 в 01:53
    Так очень или сильно?
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 01:35
    Читаю Ваши новости:
    Кто,эти люди? Не понятно..
    Помню Брежнева,Горбачёва..
    +0−0
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