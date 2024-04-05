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    Стало известно, кто будет исполнять обязанности мурманского губернатора вместо раненого Чибиса

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    8 комментариев

    Временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области назначили заместителя Андрея Чибиса Надежду Аксенову. Об этом говорится в сообщении правительства региона 5 апреля.

    Фото: gov-murman.ru
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    Надежда Аксенова — заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства Мурманской области. Врио назначили «в связи с временной нетрудоспособностью главы региона», уточнили в правительстве.

    Сам Чибис сейчас находится в реанимационной палате после нападения, произошедшего накануне возле ДК «Строитель» в Апатитах, где у главы региона проходила встреча с жителями. По данным следствия, 42-летний житель города, дождавшись, когда губернатор области закончит прием граждан, нанес ему удар ножом в живот. Последние новости о нападении на губернатора читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: gov-murman.ru

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    Комментарии 8

    Гость05 Апр 2024 в 14:04
    красивые женщины приятнее, чем обнимающие некрасивые
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 13:27
    Почему при Чибисе в правительстве Мурманской области стало много красивых женщин? Как им удаются такие успешные карьеры?
    +0−0
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