Стало известно, кто будет исполнять обязанности мурманского губернатора вместо раненого Чибиса

Временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области назначили заместителя Андрея Чибиса Надежду Аксенову. Об этом говорится в сообщении правительства региона 5 апреля.
Надежда Аксенова — заместитель губернатора и руководитель аппарата правительства Мурманской области. Врио назначили «в связи с временной нетрудоспособностью главы региона», уточнили в правительстве.
Сам Чибис сейчас находится в реанимационной палате после нападения, произошедшего накануне возле ДК «Строитель» в Апатитах, где у главы региона проходила встреча с жителями. По данным следствия, 42-летний житель города, дождавшись, когда губернатор области закончит прием граждан, нанес ему удар ножом в живот. Последние новости о нападении на губернатора читайте в материале «Фонтанки».