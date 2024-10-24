Напавшему на губернатора Чибиса просят 14 лет колонии. Подсудимый признался, что хотел убить, а не покалечить

Прокурор запросил 14 лет и 6 месяцев колонии строгого режима для напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александра Быданова. Об этом сообщил ТАСС 24 октября из зала суда.

Дополнительно Быданову просят ограничить свободу на полтора года, чтобы подсудимый не мог сменить место жительства, не выезжал за пределы района, не посещал место работы и жительства Чибиса и не приближался к нему ближе чем на 300 метров.

Сам Быданов признался, что хотел убить Чибиса, хотя ранее заявлял, что планировал покалечить.

Нападение на губернатора Мурманской области произошло в Апатитах вечером 5 апреля. Чибис получил ранение в живот, а нападавший при задержании был ранен в ногу. Главу региона доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он вернулся к своим обязанностям.

Быданов на допросе сообщил, что напасть ему приказал «голос в голове». Как выяснила «Фонтанка», мужчина часто бывал в Петербурге — через Северную столицу он летал на отдых в теплые края. В 2021 году он приобрел квартиру на проспекте Ветеранов.