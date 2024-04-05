Задержанного за нападение на губернатора Чибиса часто видели в Петербурге

За нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса был задержан житель города Апатиты Александр Быданов. Во время допроса он сказал, что напасть ему приказал «голос в голове». Об этом в четверг, 4 апреля, сообщил «Коммерсанту» источник в СКР.



По данным «Фонтанки», Быданова часто видели в Санкт-Петербурге с 2017 года. Он летал через город на курорты, приезжаем на своем автомобиле «Тойота Королла». C 2021 года его можно смело называть петербуржцем — Быданов приобрел однокомнатную квартиру на проспекте Ветеранов.