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    ТЕМА ДНЯ

    Нападение на губернатора Чибиса

    Задержанного за нападение на губернатора Чибиса часто видели в Петербурге

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    3 комментария

    За нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса был задержан житель города Апатиты Александр Быданов. Во время допроса он сказал, что напасть ему приказал «голос в голове». Об этом в четверг, 4 апреля, сообщил «Коммерсанту» источник в СКР.

    По данным «Фонтанки», Быданова часто видели в Санкт-Петербурге с 2017 года. Он летал через город на курорты, приезжаем на своем автомобиле «Тойота Королла». C 2021 года его можно смело называть петербуржцем — Быданов приобрел однокомнатную квартиру на проспекте Ветеранов.

    Серьезных правонарушений в его биографии нет.

    Чем известен в соцсетях задержанный за нападение с ножом на губернатора Чибиса.

    Нападение на губернатора произошло в Апатитах вечером 5 апреля. Андрея Чибиса, по предварительным данным, ударили ножом в живот. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Предполагаемый злоумышленник был ранен в ногу при задержании. Сейчас выясняются его мотивы. Все, что известно на данный момент, собрали здесь.

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    Мурманская областьНападение на ЧибисаАндрей Чибис
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    Комментарии 3

    Гость05 Апр 2024 в 01:32
    под беглова копают?
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 01:30
    Раз расчленёнки нет, то и в петербуржцы записывать рановато.
    +0−0
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