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Власть The Economist: в Вашингтоне говорят, что «план победы» Зеленского обречен на провал

The Economist: в Вашингтоне говорят, что «план победы» Зеленского обречен на провал

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5 комментариев



В США звучат мнения, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского обречен на провал. Об этом пишет The Economist со ссылкой на украинского чиновника.

В документе Зеленского прописаны пять пунктов и несколько «секретных», недоступных общественности. По словам лидера страны, оперативное одобрение плана западными лидерами может привести к завершению конфликта с Россией не позже 2025 года. Тем не менее некоторые политики в Вашингтоне считают, что «план победы» обречен на провал.

«Они (американские власти. — Прим. ред.) говорят, что он („план победы“. — Прим. ред.) обречен на провал, хотя часть проблемы в том, что они не говорят об этом [украинскому] президенту в лицо», — отмечает украинский чиновник.

Помимо этого, источник The Economist передает, что документ, подготовленный президентом Украины, следует интерпретировать как «принудительную дипломатию» или способ заставить Россию вести мирные переговоры на более выгодных условиях.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде «план победы». Западные лидеры, успевшие ознакомиться с документом, высказались о нем прохладно, выразив неуверенность и предложив доработать текст. «Фонтанка» рассказывала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «план победы» Зеленского «эфемерным». «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», — сказал представитель Кремля.

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Комментарии
5
Сила в Правде!!
1 час
а ещё говорят что кур доят... хе-хе.
Gensekoonpanvrotukra
1 час
Да успокойтесь вы уже с этим планом. Неужели непонятно, план может быть только один. Его уже давно озвучил ВВП.
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