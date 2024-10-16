«Надо доработать». Что мировые лидеры сказали о «плане победы» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, представил в Верховной раде «план победы». Западные лидеры, успевшие ознакомиться с документом, высказались о нем прохладно, выразив неуверенность и предложив доработать текст.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил Верховной раде «план победы». В документе прописаны пять пунктов и несколько «секретных», недоступных общественности. По словам лидера страны, оперативное одобрение плана западными лидерами может привести к завершению конфликта с Россией не позже 2025 года.

На данный момент западные партнеры Украины воздерживаются от публичной поддержки плана Зеленского. Одним из пунктов прописано вступление Украины в НАТО. Это, по мнению Зеленского, станет «свидетельством решимости» и покажет, как партнеры видят Украину в «архитектуре безопасности». Однако союзники Киева опасаются, что решение по этому вопросу в пользу Украины приведет к более масштабному конфликту.

О неготовности принять Украину в НАТО высказался официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. Он отметил, что «изменений основной позиции федерального канцлера и федеральной республики нет». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Однако он отметил, что это не будет происходить за спиной у Киева.

«В этой связи правильно то, что, когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем: да, и это так», — сказал Шольц.

Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо заявил, что «план победы» Зеленского необходимо доработать. «Мы не должны цинично относиться к этому, хотя это и действительно не первый план, до него было еще несколько. Но необходимо продолжать делать предложения, один из таких планов в определенный момент окажется удачным. Является ли этот план удачным, зависит не только от нас, но и от другой стороны», — поделился Де Кроо, пишет РИА Новости.

Как пишет Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного представителя НАТО, Киев ждет решения по плану до лета следующего года. «Я не буду ставить бутылку вина на приглашение в НАТО в ближайшее время. Многое будет зависеть от того, что думает об этом новая американская администрация», — сказал американский чиновник.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «план победы» Зеленского «эфемерным». «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что план Зеленского состоит из пяти пунктов. Первый — вступление Украины в НАТО до окончания конфликта с Россией, второй — укрепление украинской обороны путем точечных операций в отдельных местах, нанесение вместе с партнерами ущерба российской авиации и снятие ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России. Следующими условиями являются неядерное сдерживание и экономическая безопасность с защитой украинских природных ресурсов. Также в плане есть тайные дополнения, которые Киев не стал обнародовать.