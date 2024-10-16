Вступление в НАТО, борьба с авиацией и удары вглубь России. Зеленский представил «план победы»

«План победы» представил на выступлении в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский 16 октября. Стратегия включает себя вступление Украины в НАТО до завершения конфликта, точечные операции и удары вглубь России, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», пишет 16 октября РБК .

Во время выступления Зеленский привел пять пунктов «плана» и отметил, что у него есть тайные дополнения, которые Киев не будет обнародовать и передал партнерам.

Один из пунктов заключается во вступлении Украины в Североатлантический альянс до завершения конфликта с Россией, что, по мнению Зеленского, станет «свидетельством решимости» и покажет, как партнеры видят Украину в «архитектуре безопасности».

Еще один пункт включает в себя размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», которого будет достаточно для ее защиты от любой военной угрозы. По мнению Зеленского, в случае поддержки плана боевые действия завершатся не позднее 2025 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге назвал «план победы» Зеленского «эфемерным». «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», — сказал представитель Кремля и добавил, что для мирного урегулирования конфликта Киев «должен протрезветь и осознать бесперспективность своей политики».

В прошлой версии «плана победы» представители стран Запада не увидели перспективы прорыва в конфликте на Украине и назвали его «списком пожеланий». Ожидалось, что Зеленский представит новую на заседании контактной группы по военному содействию Киеву в Рамштайне 12 октября, но президент США Джо Байден не смог приехать на встречу из-за урагана «Милтон», а затем и сама встреча отменилась.