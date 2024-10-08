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Политика Офис Зеленского: второй саммит мира в ноябре не состоится

Офис Зеленского: второй саммит мира в ноябре не состоится

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6 комментариев

Второй саммит мира в ноябре не состоится — об этом сообщила 8 октября советница главы офиса президента Украины Дария Заривная. «Саммитом мира» называют конференцию, на которой обсуждают пути урегулирования конфликта между Россией и Украиной

По словам Заривной, в настоящее время идут тематические конференции по каждому пункту формул, которые должны завершиться принятием коммюнике. Их основные положения и станут основой для предстоящего мирного плана второго саммита.

Последняя тематическая конференция в Канаде по гуманитарным вопросам состоится 30-31 октября. Среди ключевых вопросов — освобождение военнопленных, гражданских заложников и возвращение детей. Заривная добавила, что саммит, вероятно, состоится «позже».

Первый «саммит мира» состоялся 15–16 июня в Швейцарии — в ходе него обсуждались усилия стран по достижению мира на Украине. Россию туда не приглашали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «если говорить в целом о результативности вот этой встречи, <…> она стремится к нулю».

«Фонтанка» подробно рассказывала — о чем там говорили.

Глава офиса Зеленского допустил переговоры с Россией на втором саммите. В МИД Швейцарии сообщили, что следующий саммит по Украине может пройти в Саудовской Аравии.

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Комментарии
6
282768225
1 час
Конец гениального решения всех задач СВО очевиден… его не будет.
Сила в Правде!!
1 час
а как там рубль поживает давно новостей нет.
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