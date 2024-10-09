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Политика Форс-мажор: ураган «Милтон» сорвал встречу Байдена с Зеленским и обсуждение «плана победы» в Рамштайне

Форс-мажор: ураган «Милтон» сорвал встречу Байдена с Зеленским и обсуждение «плана победы» в Рамштайне

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3 комментария

Президент США Джо Байден заявил, что откладывает запланированную поездку в Германию из-за крупного урагана «Милтон», который обрушился на юго-восточную часть США. Об этом 8 октября пишет Bloomberg.

«Это может быть самый сильный шторм, обрушившийся на Флориду за последние сто лет», — заявил американский лидер во вторник в Белом доме, рассказывая об усилиях по борьбе с ураганом. Решение Байдена отложить свою поездку, принятое менее чем за месяц до дня выборов, подчеркивает, как меры реагирования администрации на стихийные бедствия стали горячо обсуждаемым вопросом президентской гонки между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Между тем, на авиабазе Рамштайн в Германии планировалась встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, где последний мог еще раз представить свой «план победы» и вернуться к обсуждению вопроса о снятии ограничений на использование западных ракет для нанесения ударов по целям вглубь России. В итоге США вряд ли изменят свою политику в отношении ракет большой дальности, сообщает CNN.

В прошлой версии «плана победы» представители стран Запада не увидели перспективы прорыва в конфликте на Украине и назвали его «списком пожеланий». Впрочем, на заседании контактной группы по военному содействию Киеву в Рамштайне, которая состоится 12 октября, союзники Украины могут предложить ей конкретные шаги для будущего членства в НАТО.

Ранее сообщалось, что ураган «Милтон» всего за несколько часов усилился со 2-й категории до максимальной 5-й. Он доберется до Флориды в среду.

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Комментарии
3
Сила в Правде!!
36 минут
/Однако в целом США надеются, что 2025 год станет поворотным моментом в способности России поддерживать собственные военные усилия/
Су Люк Ын
13 минут
недобрая Новость для таких как Мы!
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