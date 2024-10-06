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Политика WP: в Рамштайне Украине могут предложить «конкретные шаги» для членства в НАТО

WP: в Рамштайне Украине могут предложить «конкретные шаги» для членства в НАТО

658
3 комментария

На заседании контактной группы по военному содействию Киеву на авиабазе Рамштайн в Германии, которая состоится 12 октября, союзники Украины могут предложить ей конкретные шаги для будущего членства в альянсе. Об этом стало известно 6 октября из материала The Washington Post (WP).

Неназванный западный дипломат сообщил изданию, что эти меры вряд ли будут соответствовать ожиданиям Киева на «срочные действия», но участники североатлантического альянса рассматривают различные способы предложить Украине более конкретные шаги для вхождения в альянс.

Ожидается, что на заседании будет присутствовать в том числе президент США Джо Байден, а президент Украины Владимир Зеленский получит еще один шанс представить свой «план победы».

В прошлом плане представители стран Запада не увидели перспективы прорыва в конфликте на Украине и назвали его «списком пожеланий».

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь Украине остается приоритетом для Североатлантического альянса, а прежний — Йенс Столтенберг — допустил членство Украины в НАТО без утраченных территорий.

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Комментарии
3
Сила в Правде!!
15 минут
хороший всё так и у путина план китайцам на радость.
478522786
12 минут
очередную морковку подвесят чтобы дальше квн щик людей в утиль отправлял
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