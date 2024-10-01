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Власть Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс продолжит помогать Украине

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс продолжит помогать Украине

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20 комментариев

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь Украине остается приоритетом для Североатлантического альянса. Об этом он сообщил 1 октября во время заседания по поводу передачи дел от уже бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Рютте уточнил, что приоритеты у альянса прежние — помощь Украине. Он также сказал, что НАТО будет увеличивать коллективную оборонную мощь. «Активизация, поддержка Украины — вот наш приоритет. <...> Мы должны сделать все, что возможно, в этом ключе, а также обеспечить ее [Украины] место в НАТО в будущем», — сказал Рютте.

Столтенберг передал Рютте молоток викингов. По словам бывшего генсека НАТО, он используется «для особых встреч». Молоток был вручен новоиспеченному генеральному секретарю прямо перед тем, как он занял руководящую должность в альянсе. «Примите этот специальный молоток <...> и позвольте пригласить занять вас место председателя», — сказал Столтенберг.

По мнению Марка Рютте, безопасность в Европе будет стабильной тогда, когда удастся достигнуть «независимости Украины». Рютте подчеркнул, что помимо финансовой помощи, нужно реализовывать движение Украины к членству НАТО. По словам нового генсека альянса, ее место — «именно там».

Бывший премьер Нидерландов Марк Рютте — 14-й генсек НАТО. Он сменил на этом посту Йенса Столтенберга, который занимал эту должность последние 10 лет.

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Комментарии
20
Слава России!
35 минут
ну а как по другому могло быть? не так давно весь мир объединился против несостоявшегося художника и победили, сейчас то же самое.
Сила в Правде!!
58 минут
и это хорошо и это правильно.
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