Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс продолжит помогать Украине

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь Украине остается приоритетом для Североатлантического альянса. Об этом он сообщил 1 октября во время заседания по поводу передачи дел от уже бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Рютте уточнил, что приоритеты у альянса прежние — помощь Украине. Он также сказал, что НАТО будет увеличивать коллективную оборонную мощь. «Активизация, поддержка Украины — вот наш приоритет. <...> Мы должны сделать все, что возможно, в этом ключе, а также обеспечить ее [Украины] место в НАТО в будущем», — сказал Рютте.

Столтенберг передал Рютте молоток викингов. По словам бывшего генсека НАТО, он используется «для особых встреч». Молоток был вручен новоиспеченному генеральному секретарю прямо перед тем, как он занял руководящую должность в альянсе. «Примите этот специальный молоток <...> и позвольте пригласить занять вас место председателя», — сказал Столтенберг.

