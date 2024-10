В США на штат Флорида надвигается ураган «Милтон» — пятый по мощности из всех наблюдавшихся в Атлантике

Исследование, опубликованное метеорологами Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в феврале этого года, предположило, что для ураганов, достигающих скорости ветра 192 мили в час или выше, необходима новая, 6-я, категория.