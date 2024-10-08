В США на штат Флорида надвигается ураган «Милтон» — пятый по мощности из всех наблюдавшихся в Атлантике

Ураган «Милтон», надвигающийся на американский штат Флорида, усилился со 2-й категории до самой мощной, 5-й, всего за несколько часов. Об этом 8 октября сообщает издание Newsweek.

Категория 5 на данный момент является предельной, но эксперты предполагают, что, по мере того как ураганы становятся сильнее из-за изменения климата, к шкале может быть добавлена категория 6.

Ураганы ранжируются с использованием шкалы ураганного ветра Саффира — Симпсона, которая классифицирует их на основе их устойчивой скорости ветра и потенциального ущерба, который эти ветры могут нанести. Шкала имеет пять категорий начиная от категории 1 и заканчивая категорией 5, в которых увеличивается скорость ветра и вероятность разрушения.

Ураганы 1-й категории имеют скорость ветра 74–95 миль в час, 2-й категории — 96–110 миль в час, 3-й категории — 111–129 миль в час, 4-й категории — 130–156 миль в час, а ураганы 5-й категории имеют скорость ветра 157 миль в час или выше.

Исследование, опубликованное метеорологами Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в феврале этого года, предположило, что для ураганов, достигающих скорости ветра 192 мили в час или выше, необходима новая, 6-я, категория.

Согласно статье, штормы 5-й категории становятся всё более распространенными в последние годы, при этом пять штормов в период с 1980 по 2021 год достигли скорости ветра, которая классифицировала бы их как категорию 6 в рамках этой предлагаемой структуры.

В настоящее время «Милтон» считается пятым самым мощным штормом, когда-либо наблюдавшимся в Атлантике.

«Этот ураган приближается к математическому пределу того, что может производить атмосфера Земли над этой океанской водой», — написал метеоролог Ноа Бергрен.

Национальный центр ураганов предупреждает: «Ожидается, что „Милтон“ увеличится в размерах и останется чрезвычайно опасным ураганом, когда он приблизится к западному побережью Флориды в среду. Большая площадь разрушительной штормовой волны произойдет вдоль частей западного побережья Флориды».