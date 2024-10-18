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Общество Новое дело о мошенничестве в Минобороны РФ. Похищен комплекс из 15 домов на 244 млн рублей в Балашихе

Новое дело о мошенничестве в Минобороны РФ. Похищен комплекс из 15 домов на 244 млн рублей в Балашихе

2 815
11 комментариев

Хамовнический районный суд Москвы арестовал трех подозреваемых в хищении у Министерства обороны РФ комплекса из 15 домов на 244 миллиона рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, пишет 18 октября РИА Новости, ссылаясь на СК РФ.

В совершении преступления подозревают бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина, экс-главу управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева и Евгения Потапова. 

Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2021 год во время процедуры банкротства «Строительного управления Московского региона» мужчины устроили фиктивные торги. Благодаря им фигурантам удалось похитить строящийся в подмосковной Балашихе комплекс из 15 зданий, которые оцениваются в сумму более 244 миллионов рублей. 

В сентябре по подозрению в мошенничестве с военным ведомством были задержаны несколько предпринимателей. Так, в Красноярске суд арестовал главу «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова по делу о хищении 900 миллионов рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи. Также в Петербурге отправили под домашний арест гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова, который, предположительно, завышал цены на сырье и материалы при исполнении госконтрактов на сумму свыше 115 миллионов рублей с АО «Военторг». Еще в хищении более 7,2 миллиона рублей у Минобороны в Краснодаре был задержан гендиректор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян.

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Комментарии
11
ИннаСув
49 минут
Похищен целый комплекс из домов? Забавно звучит, будто их на грузовики погрузили и вывезли, эти дома)
dervish
42 минуты
А осталось хоть что-то что еще не спи..... не спилили?
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