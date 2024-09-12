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Происшествия В Краснодаре задержали директора «ТК-Прогресс» по делу о хищении 7 млн рублей по госконтракту с Минобороны

В Краснодаре задержали директора «ТК-Прогресс» по делу о хищении 7 млн рублей по госконтракту с Минобороны

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1 комментарий

Генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна задержали в Краснодаре по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бизнесмена подозревают в хищении более 7,2 млн руб. у Минобороны при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища, пишет ТАСС со сылкой на источники в правоохранительных органах.

Следствие полагает, что контракт на завершение строительства общежития для курсантов высшего военного училища Минобороны заключило в августе 2020 года. По предварительной информации, Григорян в составе преступной группы внес заведомо ложные сведения о выполненных работах в акты об их приемке. Таким образом ООО «ТК-Прогресс» получило за работы более 7 млн рублей, которыми гендиректор компании и другие лица распорядились по своему усмотрению.

В квартире и офисе задержанного предпринимателя проходят обыски.

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
12 сентября 2024, 01:24
ну теперь точно и шойгу с семьёй закроют наконец.
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