В Краснодаре задержали директора «ТК-Прогресс» по делу о хищении 7 млн рублей по госконтракту с Минобороны

Генерального директора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна задержали в Краснодаре по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бизнесмена подозревают в хищении более 7,2 млн руб. у Минобороны при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища, пишет ТАСС со сылкой на источники в правоохранительных органах.



Следствие полагает, что контракт на завершение строительства общежития для курсантов высшего военного училища Минобороны заключило в августе 2020 года. По предварительной информации, Григорян в составе преступной группы внес заведомо ложные сведения о выполненных работах в акты об их приемке. Таким образом ООО «ТК-Прогресс» получило за работы более 7 млн рублей, которыми гендиректор компании и другие лица распорядились по своему усмотрению.



В квартире и офисе задержанного предпринимателя проходят обыски.

