Суд в Петербурге отправил под домашний арест главу «Ленбытхима». Следствие просило другое

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест гендиректора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова. Об этом 13 сентября рассказали «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Главное военное следственное управление СКР просило о заключении под стражу.

Денис Михайлов был задержан 12 сентября. Следствие полагает, что он завысил цены на сырье и материалы при исполнении государственных контрактов на сумму свыше 115 миллионов рублей с АО «Военторг», что и привело к хищению более 20 миллионов рублей. Контракты связаны с поставками имущества для нужд Минобороны.

Расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

«Фонтанка» изучила, чем именно занимается компания, фигурирующая в уголовном деле. Выручка ООО «Ленбытхим» за прошлый год составила 923 млн рублей, расходы оказались лишь на 100 млн меньше. По данным издания, компания поставляет напрямую Минобороны жидкое мыло и обувной крем.