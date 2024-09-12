Крем для обуви, поставки для военных и ФСО. Что известно про компанию «Ленбытхим», чей директор задержан за мошенничество

Следственный комитет задержал гендиректора петербургской компании «Ленбытхим» Дениса Михайлова по подозрению в мошенничестве при поставках для «Военторга». «Фонтанка» присмотрелась к бизнесу.



ООО «Ленбытхим» производит товары бытовой и промышленной химии, моющие, дезинфицирующие средства, дерматологические средства индивидуальной защиты.

На сайте компания ведет свою историю еще от 1967 года, но в ЕГРЮЛ она зарегистрирована в 1997-м. За это время у нее несколько раз сменились собственники, но, судя по всему, она так и осталась семейным предприятием. Учредителями успели побывать несколько человек с одинаковыми фамилиями, сейчас ими числятся Денис и Светлана Михайловы, а также Наталия Долгополова, у которой 50 % (дозвониться до нее «Фонтанке» не удалось).



Аффилированными через руководство и собственников можно назвать НПО «Ленбытхим», ООО «Янтарь» и завод № 6 — все занимаются бытовой химией. В списке сертфикатов «Ленбытхима» — множество наименований: от шампуня «Детский» и мыла «Коралл» до средства для мытья посуды «Вильс» и туалетной бумаги.



Выручка ООО «Ленбытхим» за прошлый год составила 923 млн рублей, расходы оказались лишь на 100 млн меньше. Вероятно, дело в специфике армейских заказов и их открытости на официальных ресурсах, но прямых госконтрактов за последние несколько лет у компании почти не просматривается. А вот в 2021 году и раньше их было видно гораздо больше — в списке заказчиков помимо многочисленных бюджетных учреждений (больницы, школы, детсады, колледжи, институты, «Пассажиравтотранс» и т.п.) числятся: Росгвардия, МЧС и ФСО (для которых компания поставляла обувной крем), войсковые части (мыло и чистящие средства), МВД (средства для ухода за обувью из кожи и замши).



Жидкое мыло и обувной крем «Ленбытхим» поставлял и напрямую Минобороны; например в 2015 году заключили два контракта, на 95 млн и 28 млн соответственно. Тогда же предприятие выполнило несколько контрактов для нескольких объектов по уничтожению химического оружия в различных регионах. В конце нулевых — начале десятых договоров с Минобороны было еще больше: на туалетную бумагу, средство моющее синтетическое порошкообразное «Армейское» и др.



Из релиза СК не ясно, к какому периоду относится предполагаемое мошенничество. При этом доля госконтрактов в выручке предприятия в последнее время не превышает считанных процентов. «Одним из важнейших направлений деятельности предприятия является работа по закрытым спецзаказам и изготовление продукции по индивидуальным параметрам заказчика», — говорится на сайте «Ленбытхима».



О задержании Дениса Михайлова СК сообщил 12 сентября, его подозревают в особо крупном мошенничестве. «По данным следствия, при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн рублей с АО «Военторг», по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 млн рублей», — говорится в релизе.