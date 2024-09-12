СК: Задержан гендиректор «Ленбытхима», подозреваемый в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны

Генеральный директор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) при поставке имущества для нужд Минобороны, был задержан 12 сентября следователями Главного военного следственного управления СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Уточняется, что задержание произошло в рамках «расследуемого уголовного дела о хищениях денежных средств при исполнении гособоронзаказа в городе Санкт-Петербурге».

По версии следствия, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы при исполнении госконтрактов с АО «Военторг» на сумму более 115 миллионов рублей по поставке имущества Департаменту ресурсного обеспечения Минобороны РФ, похитив более 20 миллионов рублей.

В собственности Михайлова и членов его семьи, как сообщает СК, «находятся многочисленные объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Турции, дорогостоящие авто стоимостью более 100 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется».



Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Причастность должностных лиц АО «Военторг» и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России к совершенному преступлению проверяется.

ООО «Ленбытхим» — петербургская компания, которая производит товары бытовой и промышленной химии. «Предприятие основано в 1967 году и на протяжении более 55 лет плодотворно осуществляет свою деятельность», говорится на сайте компании.

Ранее по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере был задержан заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов.