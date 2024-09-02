СК: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанов

Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Валерий Муминджанов Фото: Минобороны РФ Поделиться Поделиться





Муминджанов, как сообщает СКР, ранее занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил. По данным следствия, генерал «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования» в войска, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 млрд рублей. За это, считает Следком, он получил взятку на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

В ходе следственных действий выяснилось, что «в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей». Сейчас проверяется законность их приобретения.



Генерал задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По ч. 6 ст. 290 УК РФ ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Муминджанова задержали в Воронеже и этапировали в Москву для следственных действий.

Валерий Муминджанов родился 23 сентября 1968 года. Звание генерал-майора ему присвоено в 2015 году. Согласно открытым источникам, за год до этого он занял пост заместителя начальника Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ по ресурсному обеспечению. Позже Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны. В 2023 году о нём писали, как о заместителе командующего Центральным военным округом.

В феврале 2021 года на сайте Минобороны РФ появилось поздравление Муминджанова в честь Дня продовольственной и вещевой служб. Генерал отчитался о том, что Вооруженные силы «обеспечиваются продовольствием, топливом и вещевым имуществом без задержек и срывов и в полном соответствии с требованиями руководящих документов». В августе 2022 года Муминджанов «от имени заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова» поздравил победителей и призеров конкурса «Полевая кухня» в Узбекистане.

Бывший главный тыловик Булгаков, напомним, арестован по обвинению о мошенничестве. Подробнее о петербургском следе в деле генерала читайте здесь и здесь.