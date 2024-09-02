    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, ю-в

    769мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.19eur100.76

    СК: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанов

    18075
    48 комментариев

    Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

    Валерий Муминджанов
    Валерий МуминджановФото: Минобороны РФ
    ПоделитьсяПоделиться

    Муминджанов, как сообщает СКР, ранее занимал должность руководителя департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ и отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил. По данным следствия, генерал «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования» в войска, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 млрд рублей. За это, считает Следком, он получил взятку на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

    В ходе следственных действий выяснилось, что «в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей». Сейчас проверяется законность их приобретения.

    Генерал задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По ч. 6 ст. 290 УК РФ ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Муминджанова задержали в Воронеже и этапировали в Москву для следственных действий.

    Валерий Муминджанов родился 23 сентября 1968 года. Звание генерал-майора ему присвоено в 2015 году. Согласно открытым источникам, за год до этого он занял пост заместителя начальника Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ по ресурсному обеспечению. Позже Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны. В 2023 году о нём писали, как о заместителе командующего Центральным военным округом.

    В феврале 2021 года на сайте Минобороны РФ появилось поздравление Муминджанова в честь Дня продовольственной и вещевой служб. Генерал отчитался о том, что Вооруженные силы «обеспечиваются продовольствием, топливом и вещевым имуществом без задержек и срывов и в полном соответствии с требованиями руководящих документов».

    В августе 2022 года Муминджанов «от имени заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова» поздравил победителей и призеров конкурса «Полевая кухня» в Узбекистане.

    Бывший главный тыловик Булгаков, напомним, арестован по обвинению о мошенничестве. Подробнее о петербургском следе в деле генерала читайте здесь и здесь.

    Валерий Муминджанов
    Валерий МуминджановФото: Минобороны РФ

    Это далеко не первое уголовное дело в Минобороны РФ после отставки Сергея Шойгу. Этим летом в изоляторе оказались экс-замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, и бывший начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Также суд в Москве начал рассматривать дело экс-замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Ларисы Леонтьевой, которая занималась поставкой медоборудования в ведомство в период коронавируса.

    Кроме того, были задержаны и арестованы обвиняемые в получении взяток замминистра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

    Также 1 августа Мещанский суд Москвы арестовал руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова. Его дело связано с хищением денег при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

    29 августа стало известно о задержании бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова по делу о мошенничестве. По данным следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, обогащался за его счет. Делал он это, предположительно, совместно с директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Сейчас Ахмедов заключен в СИЗО, а Шестерова в связи с проблемами со здоровьем отправили под домашний арест. Оба признали свою вину по делу о хищении более 30 миллионов рублей из бюджета страны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК13
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 48

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    48
    close