Глава «Военторга» Владимир Павлов арестован по делу о крупных хищениях. Потерпевшей признана Российская Федерация

Мещанский суд Москвы 1 августа арестовал руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова до 30 сентября 2024 года по делу о хищении денег при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Павлова меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание проходило в открытом режиме, потерпевшим по уголовному делу в отношении главы «Военторга» признана РФ.

Сам задержанный по уголовному делу о мошенничестве вину не признал и заявил, что намерен сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.