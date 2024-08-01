    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    750мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.11eur93.51

    Глава «Военторга» Владимир Павлов арестован по делу о крупных хищениях. Потерпевшей признана Российская Федерация

    1468
    7 комментариев

    Мещанский суд Москвы 1 августа арестовал руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова до 30 сентября 2024 года по делу о хищении денег при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

    Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Павлова меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание проходило в открытом режиме, потерпевшим по уголовному делу в отношении главы «Военторга» признана РФ.

    Сам задержанный по уголовному делу о мошенничестве вину не признал и заявил, что намерен сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.

    «В материалах дела я не увидел ни одного факта... Никакого намека на свою вину», — сказал Павлов (цитата по «Интерфакс»).

    Информация о задержании Павлова и проходящего по его делу бизнесмена Тимура Исакова появилась в ночь на 1 августа. АО «Военторг» стало новым фигурантом в коррупционном деле арестованного экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, которого обвиняют в поставке войскам 9 миллионов пайков по завышенной цене. Ущерб оценивают в 1,3 миллиарда рублей. В деле Булгакова также фигурирует руководство АО «Грязинский пищевой комбинат». Их арестовали еще в апреле этого года по делу о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВоенторгВладимир ПавловМинобороныГосконтрактХищенияАрестДмитрий булгаков
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close