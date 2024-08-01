Глава «Военторга» Владимир Павлов арестован по делу о крупных хищениях. Потерпевшей признана Российская Федерация

Мещанский суд Москвы 1 августа арестовал руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова до 30 сентября 2024 года по делу о хищении денег при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Павлова меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание проходило в открытом режиме, потерпевшим по уголовному делу в отношении главы «Военторга» признана РФ.
Сам задержанный по уголовному делу о мошенничестве вину не признал и заявил, что намерен сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.
«В материалах дела я не увидел ни одного факта... Никакого намека на свою вину», — сказал Павлов (цитата по «Интерфакс»).
Информация о задержании Павлова и проходящего по его делу бизнесмена Тимура Исакова появилась в ночь на 1 августа. АО «Военторг» стало новым фигурантом в коррупционном деле арестованного экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, которого обвиняют в поставке войскам 9 миллионов пайков по завышенной цене. Ущерб оценивают в 1,3 миллиарда рублей. В деле Булгакова также фигурирует руководство АО «Грязинский пищевой комбинат». Их арестовали еще в апреле этого года по делу о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам.