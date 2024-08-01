Главу «Военторга» задержали по делу о крупных хищениях при исполнении госконтрактов

Глава АО «Военторг» задержан по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении контрактов Минобороны. Также задержан бенефициар «подконтрольной организации», сообщила 1 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Следствие полагает, что в 2019 году руководитель «Военторга» вступил в сговор с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах, чтобы заключить госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 миллионов рублей.
Продукция у производителей приобреталась с декабря 2019 по декабрь 2022 года через подконтрольные организации, бенефициаром которых был 41-летний уроженец Северной Осетии. Затем цену товаров необоснованно увеличили на сумму свыше 400 млн рублей.
Задержанные доставлены в Следственный комитет России. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
В рамках уголовного дела проведены 64 обыска по месту жительства руководства и сотрудников Минобороны, а также в помещениях «Военторга» и ряда компаний. Имена фигурантов дела не называются. На сайте «Военторга» указано, что директором является Владимир Павлов.
Ранее сообщалось о задержании и аресте бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, которого обвиняют в поставке войскам 9 миллионов пайков по завышенной цене. По данным следствия, ущерб, который нанес генерал Булгаков государству, составил 1,3 миллиарда рублей.