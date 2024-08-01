    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    0 м/с, штиль

    750мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd86.11eur93.51

    Главу «Военторга» задержали по делу о крупных хищениях при исполнении госконтрактов

    4323
    11 комментариев

    Глава АО «Военторг» задержан по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении контрактов Минобороны. Также задержан бенефициар «подконтрольной организации», сообщила 1 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Следствие полагает, что в 2019 году руководитель «Военторга» вступил в сговор с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах, чтобы заключить госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 миллионов рублей.

    Продукция у производителей приобреталась с декабря 2019 по декабрь 2022 года через подконтрольные организации, бенефициаром которых был 41-летний уроженец Северной Осетии. Затем цену товаров необоснованно увеличили на сумму свыше 400 млн рублей.

    Задержанные доставлены в Следственный комитет России. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

    В рамках уголовного дела проведены 64 обыска по месту жительства руководства и сотрудников Минобороны, а также в помещениях «Военторга» и ряда компаний. Имена фигурантов дела не называются. На сайте «Военторга» указано, что директором является Владимир Павлов.

    Ранее сообщалось о задержании и аресте бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, которого обвиняют в поставке войскам 9 миллионов пайков по завышенной цене. По данным следствия, ущерб, который нанес генерал Булгаков государству, составил 1,3 миллиарда рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК6
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close