Чиновница из Минобороны и модельер стали фигурантами нового дела в военном ведомстве. Их обвиняют в хищении почти 400 млн рублей

Суд в Москве начал новое рассмотрение очередного уголовного дела, связанного с Министерством обороны РФ. Речь идет о хищении почти 400 миллионов рублей при закупках медицинского оборудования в период пандемии коронавируса, сообщает 14 августа «Коммерсантъ».





В деле фигурируют двое: экс-замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Лариса Леонтьева и ее приятель — московский модельер узбекского происхождения Ферутдин Закиров. По данным следствия, весной 2020 года, в период разгара COVID-19, Леонтьевой поручили найти поставщика медоборудования, средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ для 16 медицинских центров Главного военно-медицинского управления Минобороны. Из-за закрытых границ и ряда ограничений, которые в тот момент устанавливали в некоторых странах, найти поставщика было непросто. Но помочь в этом деле вызвался модельер Закиров. На него Леонтьева вышла через общих знакомых.



Чиновница решила поставленную перед ней задачу, и весной 2020 года Минобороны получило 350 аппаратов за 400 миллионов рублей. Но заявленные аппараты ИВЛ оказались приборами для улучшения качества сна пациентов с апноэ. Как итог, цена за прибор была в десять раз выше рыночной.



Тогда Ларису Леонтьеву и Ферутдина Закирова арестовали за мошенничество. Их дело ходило из суда в суд не один раз. Защита подозреваемых ходатайствовала вернуть дело в прокуратуру для более тщательного изучения. Так, адвокаты называли разночтения в сумме ущерба в разных фигурировавших в деле документах, неподтвержденность мотивов Леонтьевой и Закирова и отсутствие переводов некоторых иностранных документов. Чиновница и модельер свою вину не признают.



Кроме того, в этом деле был еще один фигурант — бывший начальник ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» Андрей Тулупов. Именно ему помогала Леонтьева в поиске поставщика. Однако дело Тулупова выделили в отдельное производство. В январе 2023 года чиновника приговорили к восьми годам колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. Тулупов признал свою вину.



Напомним, это не первое уголовное дело в Минобороны РФ. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что экс-замминистра обороны России Дмитрия Булгакова задержали и арестовали как участника коррупционной схемы по поставке в войска некачественного питания по завышенным ценам: следствие полагает, что генерал лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината». Подробнее о фигурантах и жертвах дела генерала Булгакова можно прочитать в нашем материале.

