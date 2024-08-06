СК: арестован бывший начальник Вещевого управления Минобороны РФ Демчик

Суд заключил под стражу бывшего начальника Вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом
Полковник запаса Владимир Демчик руководил управлением до апреля
«В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя», — сообщает Петренко.
На сегодняшний день Владимир Демчик является заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания», которое принадлежит группе компаний «Чайковский текстиль». По
Ранее «Фонтанка» рассказывала о ряде других арестов и задержаний, связанных с Минобороны РФ. Так,
Также 1 августа Мещанский суд Москвы арестовал руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова. Его дело связано с хищением денег при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. К слову, «Военторг» стал очередным фигурантом в коррупционном деле арестованного экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, которого обвиняют в поставке войскам