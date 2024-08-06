СК: арестован бывший начальник Вещевого управления Минобороны РФ Демчик

Суд заключил под стражу бывшего начальника Вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 6 августа сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Полковник запаса Владимир Демчик руководил управлением до апреля 2018 года . По данным следствия, весной 2017 года фигурант получил от гендиректора одной коммерческой фирмы 4 миллиона рублей за покровительство. Демчик пообещал привлекать компанию к исполнению госконтрактов на поставку вещей для российской армии. Следствию удалось установить, что в последующем Минобороны заключило 26 договоров на общую сумму более 574 миллионов рублей с организацией, гендиректор которой, предположительно, дал взятку Демчику.