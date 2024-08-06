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    СК: арестован бывший начальник Вещевого управления Минобороны РФ Демчик

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    Суд заключил под стражу бывшего начальника Вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 6 августа сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    Полковник запаса Владимир Демчик руководил управлением до апреля 2018 года. По данным следствия, весной 2017 года фигурант получил от гендиректора одной коммерческой фирмы 4 миллиона рублей за покровительство. Демчик пообещал привлекать компанию к исполнению госконтрактов на поставку вещей для российской армии. Следствию удалось установить, что в последующем Минобороны заключило 26 договоров на общую сумму более 574 миллионов рублей с организацией, гендиректор которой, предположительно, дал взятку Демчику.

    «В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя», — сообщает Петренко.

    На сегодняшний день Владимир Демчик является заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания», которое принадлежит группе компаний «Чайковский текстиль». По ч. 6 ст. 290 УК РФ ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о ряде других арестов и задержаний, связанных с Минобороны РФ. Так, 5 августа стало известно об аресте директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. Вместе с ним задержали замначальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова.

    Также 1 августа Мещанский суд Москвы арестовал руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова. Его дело связано с хищением денег при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. К слову, «Военторг» стал очередным фигурантом в коррупционном деле арестованного экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, которого обвиняют в поставке войскам 9 миллионов пайков по завышенной цене. Ущерб оценивают в 1,3 миллиарда рублей.

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