СК: директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов задержан. Он проходит по делу о мошенничестве

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов задержан в рамках уголовного дела; по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 5 августа сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Вместе с Ахмедовым задержали замначальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Вопрос об избрании ему меры пресечения еще решается.

По информации СК, уголовное дело в отношении должностных лиц Минобороны России, ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» и ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Им грозит до 10 лет лишения свободы.