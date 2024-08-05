СК: директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов задержан. Он проходит по делу о мошенничестве

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов задержан в рамках уголовного дела; по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 5 августа сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Вместе с Ахмедовым задержали замначальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Вопрос об избрании ему меры пресечения еще решается.
По информации СК, уголовное дело в отношении должностных лиц Минобороны России, ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» и ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Им грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, оба задержанных вместе с сообщниками причастны к хищению средств из бюджета, выделенных на деятельность парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Военное следствие нагрянуло в парк «Патриот» с обысками в конце июля. Были изъяты документы и сообщалось, что обыски связаны с хищениями на 40 миллионов рублей.
Российский военно-патриотический парк культуры и отдыха был создан при министре обороны Сергее Шойгу в 2014 году. Он находится рядом с Кубинкой в Московской области. Парк занимает территорию 3,5 тыс. га. На территории работают различные музеи, партизанская деревня, отведена зона и реконструкциям исторических событий. Здесь же расположен конгрессно-выставочный центр «Патриот» и главный храм Вооруженных сил РФ.