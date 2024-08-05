    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    757мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.7eur92.83

    СК: директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов задержан. Он проходит по делу о мошенничестве

    13830
    21 комментарий

    Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов задержан в рамках уголовного дела; по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 5 августа сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    Вместе с Ахмедовым задержали замначальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова. Вопрос об избрании ему меры пресечения еще решается.

    По информации СК, уголовное дело в отношении должностных лиц Минобороны России, ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» и ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

    По версии следствия, оба задержанных вместе с сообщниками причастны к хищению средств из бюджета, выделенных на деятельность парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.


    В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

    Военное следствие нагрянуло в парк «Патриот» с обысками в конце июля. Были изъяты документы и сообщалось, что обыски связаны с хищениями на 40 миллионов рублей.

    Российский военно-патриотический парк культуры и отдыха был создан при министре обороны Сергее Шойгу в 2014 году. Он находится рядом с Кубинкой в Московской области. Парк занимает территорию 3,5 тыс. га. На территории работают различные музеи, партизанская деревня, отведена зона и реконструкциям исторических событий. Здесь же расположен конгрессно-выставочный центр «Патриот» и главный храм Вооруженных сил РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Вячеслав АхмедовПарк ПатриотАрестМинобороныМошенничество
    ЛАЙК17
    СМЕХ38
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close